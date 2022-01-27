  • BIST 1.964,36
  • Altın 784.51854
  • Dolar 13.6049
  • Euro 15.1921
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -5 °C
»

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan nedeniyle ulaşım aksıyor.
Zonguldak-İstanbul kara yolunda heyelan ulaşımı aksatıyor

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ardından Ilıksu mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Düşen kaya ve toprak parçalarının zarar verdiği kamyonda bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri inceleme yaptı.

Yolun trafiğe açılması için çalışma başlatılırken, bölgeden geçecek araçlar farklı güzergahlara yönlendiriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da karın etkileri sürüyor27 Ocak 2022 Perşembe 13:06
  • Ürdün ordusu: Suriye sınırında 27 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü27 Ocak 2022 Perşembe 13:04
  • Soğuğuyla ünlü Sivas'ta jeotermal serada yetiştirilen domatesler Avrupa'ya satılıyor27 Ocak 2022 Perşembe 13:01
  • Eskişehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı27 Ocak 2022 Perşembe 12:44
  • Tapuda elektronik kimlik doğrulama sistemiyle büyük vurgun önlendi27 Ocak 2022 Perşembe 12:38
  • Tonga'da 6,2 büyüklüğünde deprem27 Ocak 2022 Perşembe 12:34
  • Kazakistan Parlamentosu Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkilerini kaldırdı27 Ocak 2022 Perşembe 12:33
  • Sakarya'da kar nedeniyle marketin sundurması ve garajın çatısı çöktü27 Ocak 2022 Perşembe 12:30
  • Bahçesaray'da kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aştı27 Ocak 2022 Perşembe 12:30
  • Usta oyuncu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı27 Ocak 2022 Perşembe 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti