  • BIST 1.958,93
  • Altın 784.52653
  • Dolar 13.5715
  • Euro 15.5674
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 0 °C
»

Zonguldak - Kilimli yolu yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yapımı tamamlanan "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılış töreni yarın yapılacak.
Zonguldak - Kilimli yolu yarın hizmete açılacak

Hava muhalefeti nedeniyle ertelenen "Zonguldak-Kilimli Yolu Projesi"nin açılışının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin önemli sanayi tesislerinin yer aldığı Zonguldak, kara, deniz, demir yolu ulaşım modlarını buluşturan konumuyla Batı Karadeniz’in ihracat kapısı konumunda bulunuyor.

Bölgede doğu-batı yönünde ulaşım sağlayan Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide yolu aynı zamanda uluslararası ulaşım akslarındaki Karadeniz Sahil Yolu’nun da bir bölümünü oluşturuyor. Yolun Zonguldak ile Kilimli, Hisarönü, Saltukova ilçe ve beldelerinin bağlandığı sahil şeridinde yoğun nüfuslu yerleşimler, sanayi tesisleri, Filyos serbest bölgesi yer alırken güzergahtaki trafiğin düzenlenmesi önem arz ediyor.

11. Kalkınma Planı kapsamında Filyos Limanı’na da ulaşım sağlayacak şekilde projelendirilen 34 kilometre uzunluğundaki Zonguldak-Kilimli yolunun 6,5 kilometrelik kesimi, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında tamamlanarak hizmete sunuluyor. Açılışı yapılan kesimde tamamı çift tüplü inşa edilen 1546 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, 337 metre Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, 237 metre Uzunkum Tüneli ve 382 metre Aslankayası Tüneli olmak üzere toplam 2502 metre tünel imalatı ile toplam uzunlukları 457 metre olan Karaelmas-1 ve Uzunkum köprülü kavşakları bulunuyor.

Proje ile yerleşim alanlarından geçen transit trafiğin şehir dışına alınarak bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlandı.

Ağır sanayisi olan Zonguldak ile Kilimli'yi birbirine bağlayan yolun fiziki ve geometrik standartları yükseltilerek trafik hacmi rahatlatılırken, yolda inşa edilen tüneller ve bağlantı yollarıyla hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım tesis edildi.

Projenin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Kilimli ilçesini bölünmüş yol standardında birbirine bağlayan güzergahta 4,5 kilometre kısalma sağlandı, 40 dakikada geçilen güzergah 35 dakika kısaltılarak seyahat süresi 5 dakikaya indirildi.

Zonguldak-Kilimli kesimi ile zamandan 135 milyon lira, akaryakıttan 20,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 155,2 milyon lira tasarruf elde edilecek, karbon salımı 4 bin 225 ton azaltılacak.

Projenin tamamının hizmete sunulmasıyla Filyos Limanı’na yüksek standartlı erişim imkanı tesis edilecek.

Batı Karadeniz Sahil Yolu projesinin önemli bir bölümünü oluşturan güzergah ile Sinop, Bartın ve Zonguldak illerinin Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul’a ulaşım kolaylaşacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zonguldak - Kilimli yolu yarın hizmete açılacak04 Şubat 2022 Cuma 13:13
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sayın Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirmek üzere bu toplantıyı yapalım istiyoruz04 Şubat 2022 Cuma 13:12
  • Bakan Varank: 2022 ve 2023 yıllarında ajanslarımız eliyle 100 bin gencimizi istihdama dahil etmeyi planlıyoruz04 Şubat 2022 Cuma 13:01
  • Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler sabıkalı çıktı04 Şubat 2022 Cuma 12:36
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, en geç 8 Şubat'ta hükümeti kurma görevini vereceğini açıkladı04 Şubat 2022 Cuma 12:29
  • Varisler, murislerinin banka hesaplarını e-Devlet'ten görebilecek04 Şubat 2022 Cuma 12:15
  • Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!04 Şubat 2022 Cuma 12:15
  • 14 milyon dolarlık Metakent yatırımı; ilk sakinleri Yılmaz Vural ve Coşkun Sabah oldu04 Şubat 2022 Cuma 11:41
  • Yunanistan’ın göçmen sabıkası raporu: Sadece Foça’da 1258 kötü muamele04 Şubat 2022 Cuma 11:41
  • Kübra Ece’nin yaşamına son verdiği görüntüler ortaya çıktı04 Şubat 2022 Cuma 11:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti