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Zonguldaklı balıkçılara 'mayın' uyarısı

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, Sahil Güvenlik Komutanlığının, olası mayınlar nedeniyle Zonguldaklı balıkçıları akşam saatlerinde denize açılmama konusunda uyardığını söyledi.
Zonguldaklı balıkçılara 'mayın' uyarısı

Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kefken açıklarında 6 Nisan'da bulunan mayının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timlerince imha edilmesini ardından Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede sürekli arama yaptığını kaydetti.

Ekiplerin kendilerine de uyarılarda bulunduğunu aktaran Kayhan, "Genelde akşamları çıkmamamızı tavsiye ediyorlar. Çok dikkat etmemizi istiyorlar. Biz de gerekli uyarıları, anonslarla arkadaşlarımıza yapıyoruz. Akşamları mümkün olduğunca ağ atmamaya ve ağ kaldırmamaya bakıyoruz. Akşamları yasak avlanma. Zaten sezon kapanıyor. Kıyı balıkçılığı olacak, açıklarda balıkçılık olmayacak. Bu konuda önlemlerimizi aldığımız için rahatız." diye konuştu.Kayhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kefken açıklarında 6 Nisan'da bulunan mayının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timlerince imha edilmesini ardından Sahil Güvenlik Komutanlığının bölgede sürekli arama yaptığını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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