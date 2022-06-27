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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.
27 Haziran 2022 Pazartesi 09:19
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.