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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı, bazı iş yerlerini su bastı.
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