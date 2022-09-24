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Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi'nin taşması sonucu araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalanların yardımına ekipler yetişti.
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı

Kentte iki gündür etkili olan sağanak sebebiyle Kozlu ilçesi Ilıksu Esenköy Mahallesi mevkisindeki Ilıksu Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldi.

Derenin taşması sonucu bazı iş yerleri sular altında kaldı. Araçlarında ve iş yerlerinde mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri ile vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vali Tutulmaz, bölgede incelemelerde bulundu
Bu arada bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, ekiplerden bilgi aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, araç geçişine izin vermiyor.

Derenin bulunduğu alanda bir restoranın işletmeciliğini yapan Kadir Çetin, gazetecilere, suyun geleceğini anladıkları an araçları kaldırarak önlem aldıklarını söyledi.

Çetin, olayı kazasız belasız atlattıklarını dile getirerek, "Kimsenin burnu kanamadı. Müşterileri üst kata çıkardık. Bıraksak yolda kalma ihtimalleri vardı. Araçlarını ve kendilerini emniyetli yere aldık. Jandarma da sağ olsun tahliyelerine yardımcı oldu. Yıllardır yaşadığımız için ne gibi önlemler almamız gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

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