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Zonguldak’ta tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen Hüsnü Akın ile kuzeni Ömer Akın'ı balıkçılar kurtardı. Hastaneye kaldırılan yarılılardan Ömer Akın (61) hayatını kaybetti.
Zonguldak’ta tekne alabora oldu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Filyos beldesinde meydana geldi. Kuzeni Hüsnü Akın (60) ile balık tutmak için denize açılan Ömer Akın’ın bulunduğu tekne dalgaların etkisiyle alabora oldu. Denize düşen Hüsnü ve Ömer Akın için balıkçılar seferber oldu, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen balıkçılar ilk olarak Hüsnü Akın'ı sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekibine teslim edilen Hüsnü Akın, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DALGALARLA SÜRÜKLENDİ, 45 DAKİKA SONRA BULUNDU

Teknenin alabora olması sırasında yaralanan ve dalgalarla kaza yerinden sürüklenen Ömer Akın ile yaklaşık 45 dakika sonra bitkin bir halde bulundu. Hemen kıyıya çıkarılan Ömer Akın da ambulansla aynı hastaneye kaldırıldı. Ömer Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları hastane önünde gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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