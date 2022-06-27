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Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak Valiliğince, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bugün etkili olan ve devam etmesi beklenen yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandığı belirtildi.

Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediyeler, İl Özel İdaresi, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü ve bunun gibi kuruluşların iş makinelerinin, şoförleri ile birlikte görevlendirilerek köprü menfez altı temizliği ve dere yatağı taşkınlarına yönelik acil müdahale için hazır bulundurulmasına, dere yataklarının kenarında ve riskli görülen bölgelerdeki araçların kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, Orman Bölge Müdürlüğünce dere kenarında bulunan depoların sürekli kontrol altında tutulmasına, il genelinde belediye başkanlıklarınca mazgal ve su kanallarının kontrol ettirilmesine karar verilmiştir."

"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

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