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Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için gereken kış lastiği uygulaması bugün sona erdi.
Zorunlu kış lastiği uygulaması sona erdi

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, ticari araçlarda 1 Aralık 2021 itibarıyla başlayan kış lastiği takma zorunluluğunun bugün itibarıyla sona erdiğini belirterek, "Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor." dedi.

Erkoç, AA muhabirine, mevsimine uygun lastik kullanmanın güvenli sürüş, yakıt tasarrufu, performans ve lastik ömrü açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Yollardaki risklere dikkati çeken Erkoç, "Zorunlu kış lastiği uygulaması, soğuk havalarda, karlı ve buzlu zeminlerde tutunma kaybını azaltıp, ani hızlanma ve frenlemelerde kayma, savrulma ve hakimiyet kaybını önlemek için hayati önem taşıyor." diye konuştu.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık-1 Nisan döneminde uygulandığını hatırlatan Erkoç, şunları kaydetti:

"Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor. Trafik kazalarına neden olan en önemli unsurlardan biri lastik kullanımı. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yazın kış lastiği hızlı aşınır ve çabuk yıpranır, aynı zamanda lastiğin ömrünü de kısalır. Güvenli, konforlu ve tasarruflu bir sürüş için araç sahipleri kışın kışlık, yazın yazlık lastik tercih etmelidir."

Lastik alırken mutlaka üretim tarihine bakılması gerektiğini vurgulayan Erkoç, lastik kullanılmamış olsa dahi belli bir raf ömrü olduğunu dile getirdi.

Erkoç, raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybettiğini ve balans tutmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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