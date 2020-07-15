Hava puslu, bulutlu,

Kara mı kara,

Bir ses yükseldi bulutlardan,

Ufuklara

Aziz Milletim

Memleket sana emanet,

Kardeşlerim

Meydanlara inin.

Başkomutanın çağrısı

Dalga, dalga

Dudaklardan gönüllere,

Gönüllerden şehirlere,

Yayıldı.

Kefenini giymiş,

Başkomutana;

Çocuklar, gençler, analar, babalar, dedeler,

Millet hep birden,

Meydanlardan

Kefenimle, canımla, imanımla,

Nöbetteyiz diye haykırıyor.

Evlerden, binalardan,

Sokaklardan,

Akın akın insanlar,

Meydanlara koşuyor.

Kosan sanki Ulubatlı Hasan.

Asımın nesli

Destan yazıyor.

Dede;

Tanktaki Mehmet’e

Mehmet oğlum ben geldim.

Sen milletine, kardeşine, anana, babana,

Kurşun sıkamazsın.

Sen vatan satamazsın.

Kulağına okuduğum ezanı susturamazsın.

Mehmet;

Başkomutanının selamı var.

Vatan sana emanet diyor.

Sen camiye kurşun atamazsın,

Hainlerle olamazsın.

Şehit oğlusun.

Geri dön.

Yaralanan gazi;

Doktorum bırak beni,

Vatan bana emanet,

Burada yatamam,

Bu can bin defa vatana feda.

Burada duramam,

Nöbete gidiyorum.

Sanki kıyamet provası.

Bomba sesleri,

Silah sesleri,

Bir yandan şehitler,

Diğer yanda gaziler,

Biri yanımda,

Diğeri kucağımda şehit oldu.

Önümdeki bağırıyor.

Bırak beni;

‘Bayrak Yere Düşmesin’

Sel misali

Tankın her yanı insan.

Allahu Ekber, Allahu Ekber

Zafer hakkın ve hakka inananlarındır

Nidalları.

Bir genç;

Şehadet parmağını helikoptere sallayarak

Zafer bizimdir,

Allah bizimledir.

Diyerek meydan okuyor.

Türkiye ayakta

Silahlar, mermiler, tanklar, savaş uçakları

Vız geliyor

Türkiye meydanlarda

Ülkem nöbette.

Başkomutan;

Aziz milletimin

Zaferini, destanını kutluyor.

Meydanlar

Gözyaşları, sevinç çığlıklarıyla

Vatan bölünmez diye haykırıyor.

Minareler selalar

Nöbete davet ediyor.

Namazını nöbette kılan

Dede ağlayarak

Allahım torunum şehit oldu

Sıra bendeydi

Şehadet için dua ediyor.

Zulmün kilitleri sökülüyor

Aziz Milletim,

Başkomutanla

Meydanlara sığmıyor

Aziz Milletim

Türkiyem

Haydi haydi

Az kaldı

Güneş doğuyor.