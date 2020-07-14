Dertlilere Selam Olsun!

Genel olarak insanlar birçok konudan muzdarip olduğunu yakına yakına anlatır. Bazısı incir çekirdeğini doldurmayacak meseleyken bazısının derdi büyüktür fakat ehemmiyeti yoktur. Çoğunun da derdinin sebebi nefsi ve dünyevidir. Bu tip kimselere dert sahibi demek gerçek dert sahiplerine haksızlık olur. Bana derdini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.

Peki, gerçek dert nedir? Dert sahibi kimseler kimdir? Gerçek dert şüphesiz, Allah’ın rızasını kazanabilmeye uğraşmak, rızasını kaybetmekten çokça korkmaktır. Ben kendi gördüğüm dert sahiplerini dilimin döndüğünce anlatayım varın dert sahibi kimmiş siz karar verin.

Bir Allah dostunun uzaklara dalmış gözleriyle içinden birkaç solukta bir mânâ âleminde ‘’Ya Rabbi bir kişi daha!’’ ‘’Ya

Rabbi bir kişi daha!’’ diye yakarışında o büyük derdi gördük…

Daha önceki gün içki masasından kalkmış gitmiş tövbe etmiş, dünkü hâlindeki nefis zincirinin belirtisinden bugün emare kalmamış, Allah’ın rızasını kazanmak için gözyaşı döken tövbekârlarda o derdi gördük…

Durup durup, kim bilir hangi günahından dolayı bir köşede iç çekip ‘’Allah!’’ diye inleyen gariplerde o derdi gördük…

Bir an olsun harama bakmamak için gözlerini bazen ayaklarına mıhlayan, bazen kapatan iffet abidesi nur yüzlü gençlerde o derdi gördük…

‘’Ya Rab! Hayırlısı!’’ diyerek evine helal lokma götürmek için çırpınan babaların alın terinde biz o derdi gördük…

İşte Salih Baba’nın divanında ‘’Evvela derdi kazan, sonra gel derman ara…’’ dediğini şimdi anlayabildik mi?

Yine, Niyazi Mısri (k.s) Hazretlerinin ‘’Derman arardım derdime derdim bana derman imiş…’’ dediğini şimdi kavrayabilmişizdir İnşAllah. Böyle dert zaten dermandır.

Biz o derdi gördük ama o derdin sahibi olduk mu? Hesabını Allah’a vereceğiz…

Malını, ailesini geride bırakarak kanlı gözyaşlarını silmek için çırpınan, cephe cephe çile çeken mücahitlere selam olsun!

Allah’ın rızasını hedeflediği için sistemden korkmayarak derdini iman belleyen serdengeçtilere selam olsun!

Evlatlarını İslâm ahlak ve faziletiyle yoğurmaya uğraşan, helal sütle bebelerini besleyen analara selam olsun!

Dertleri eşinin, çoluğunun çocuğunun boğazından helal lokma geçirmek olan alnı terli babalara selam olsun!

Dertleri bir insanın daha tövbe etmesine vesile olmak olan gönül sultanlarına selam olsun!

Geleceğini yeni Fatihler, Yavuzlar yetiştirmek için feda eden gençlere selam olsun!

Selam olsun derdi İslâm, vatan, millet olanlara!