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2 çocuk babası, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, evinin önünde oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vurulan 2 çocuk babası Erdal Ergör (29), yaşamını yitirdi.
2 çocuk babası, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi'nde meydana geldi.  Evinin önünde oturan Erdal Ergör'e, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş edildi. Ergör, mermilerin başına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ergör, ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Ergör, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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