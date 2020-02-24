2 kere 2= 4 edecek

Sevgili okurlar eğitim sisteminin sorunlarını bilmeyen yoktur. Hemen hemen herkes eğitim sisteminin eksikliğinden ve başarısızlığından yakınır. Neyseki sistem bir nebzede olsa düzeltilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme ve kalmayla ilgili mevzuat düzenlemesi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Okullarda sınıfta kalmanın 1999'dan beri kaldırıldığını hatırlatan Selçuk, çalışan ve çalışmayan çocuk arasında ayrım olması gerektiğini söyledi. Çokta doğru söyledi. Eğitim hayatı Türkiye’de geçmiş herkes bilir ki bizde sınıf atlamak çok kolay. Bizdeki sistemde kıstas eğitmek ve öğretmek dışında sınıf atlatmaya dayalı. Neyseki Bakan Selçuk, her bir öğrencinin liseyi bitirdiğinde sahip olması gereken yeterlilikler konusunda standartlar oluşturulmasının önemli olduğuna değindi ve sınıf geçme ile ilgili yeni pilot uygulamanın başlayacağının müjdesini verdi.

Değerli okurlar hatırlayacaksınız geçtiğimiz yıl bununla ilgili bir yazı yazmıştım. Eğitim sistemimizin öğretmek amaçlı değil, sınıf atlatmak amaçlı olduğunu gözler önüne seriyordu. “2 kere 2=22” başlıklı yazımda ilkokul 5’inci sınıf öğrencilerinin en basit matematik sorularına bile cevap veremediğini, bu halde iken bile nasıl yıllarca sınıf atlattırıldıklarını dile getirmiştim. Halleri içler acısı idi. Tabi sorun burada çocuklarımızda değildi, onlara bunu öğretemeyen sistemde idi. 5 yıl boyunca 2 kere 2 yi öğretemeyen bir sistemin avucunda debeleniyorlardı. Sistem çocukları ezbere itiyor, akıllarına ve mantıklarına oturmayan şeyleri bir robot misali tekrar ettiriyordu.

Umarım uygulanacak olan bu yeni sistemle bunların önüne geçilir. Aynı uygulamanın ilk ve orta okullarda da uygulanması gerekir. 12 yıl öğrenim gören bir kişi dört işlemi dahi öğrenemeden okullardan mezun oluyor. Bunun ilk önlemi de ilkokullarda alınmalıdır. Bu yapılan değişimler umut vaad ediyor. Bakarsınız belkide bundan sonra iki kere iki dört eder. Ne dersiniz?