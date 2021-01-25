2012 model Volkswagen Polo satılık

Ankara’da 06 DU 0961 Plakalı, 2012 model, Volkswagen Polo 1.2 TDI 75 Trendline, CFW310972 Motor No'lu, WVWZZZ6RZDY020222 Şasi No'lu, manuel vites, beyaz renk otomobil satılıktır. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler vardır. Aracın anahtarı yoktur. Aracın satış fiyatı 80.000,00 TL’dir. Aracın Kilometresi bilinmiyor.
İhale Tarihi : 09/02/2021 günü, saat 15:10 - 15:15 arası.
İhale Yeri : 3 No'lu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dışkapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
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