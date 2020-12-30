2020 KPSS için tercih işlemleri başladı

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS/2) için bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattıklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "KPSS-2020/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemlerini başlattık. Tercihlerinizi 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde http://ais.osym.gov.tr adresimizden yapabilirsiniz. Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim" dedi.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda ise bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, 'Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik' hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı belirtildi. Adayların KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna internet sitesindeki bağlantıdan erişebileceği belirterek, "Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir" denildi.