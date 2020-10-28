2023’e Doğru

Topraklarımız parçalayan, talan eden. Çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden oluk oluk kan akıtan, katil Avrupa’nın suçlu Fransa’sı, sınırı olmadığı halde Libya’yı iliklerine kadar sömürdüğü halde hesap vereceğine oraları sömürmeye devam etmek istiyor.

Yaralı aslan iyi oldu, kendine geldi. Ayağa kalktı. Benim vatanım deyince, dün birlikte olduğumuz kardeşlerimizi bugün niye sömürüyoruz deyince, Dünya yeniden yapılanıyor. Libya’nın hakkını istediğinde sömürdüğünüz gibi gene susturmak istiyorsunuz.

Dünya yeniden kurulurken, geçmişi de unutmadan, adil ama teslimiyetçi değil, hak ve hukuku arayan, kardeşlik dayanışmasına riayet eden, ayağa kalkan Anadolu var

Libya’da katlettiğiniz insanların hesabını siz daha iyi bilirisiniz. Ayrıca cesur komutan, bağımsızlık mücadelelerine önder olan ÖMER MUHTAR’ı unutmadık. Aç, perişan bıraktınız. Libya halkı sizi unutmadı. Yıllarca sömürdüğünüz insanlar açlıktan inim inim inlerken halkın ahı bile size yeter.

Libya Afrika’nın anahtarıdır. Libya içinden birini başa getirdi. Bu kapıyı sömürmek, öldürmek için artık kullanamayacaksınız. Anahtar Libya halkı başına getirdiğine anahtarı teslim etti. Libya halkı Türkiyeli kardeşlerinin ortak çalışmalarıyla sömürülmeyecek, bu çalışma bütün Afrika’ya örnek olacaktır. ÖMER MUHTAR’ ların torunları sizleri unutmadı, unutmayacaklar.

Dünya yeniden insanların geleceğe ümidi canlı yaşanıyor. Türkiye sadece Türkiye ile sınırlı değil. En ufak bir şeyde dünyanın dört bir yanında Türk Bayraklarını alan yollara çıkıyorsa, adaletin, barışın, huzurun ayak sesleridir.

Corona 19 virüsünün insanların üzerine bir kabus gibi çöktüğü, nefes aldırmadığı dönemlerde, Türkiye ümit, örnek, çözüm, çare olacak diye gözler gülüyor.

30 yıla yakın zamandan beri Ermeni zulmü altında nefes alamayan Ermenilerin işgal ettiği Karabağ bölgesinden gelen ağıtlar hala yürekleri acıtıyor. Azerbaycanlı kardeşlerimiz tek millet iki devlet diye birbirini can olan Türkiye’de yanındadır. Onun acısı, ağıtları, ağıtıdır. Bugün de zaferi zaferidir.

Azerbaycan’ın dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalıda yapılan katliamı kardeşleri hiçbir zaman unutmadı. Tanklarla Hocalıyı sarıp sonra da top ateşine tutan Ermeniler sivil insanları katletti. Savunmasız kadınları, çocukları, en hunharca katlettiler. Sayısız ağır yaralı o gün sözde medeni geçinen Avrupa’nın hiç sesi çıkmadı. Bugün de sivil halka en ağır silah ve füzelerle saldırarak, çocuk, kadın, genç, yaşlı halkı katlediyor. Türkiye dışındaki ülkelerin gözleri kapalı kulakları sağır. Bu da yetmiyormuş gibi bir de kendi toprağında öldürülen kardeşlerini, anasını, eşini, çocuğunu Azerbaycanlı insanlara destek vereceklerine Ermenilere sivil halka yaptığını insanlık suçu diyeceğiniz, yok oluyorlar. Hocalıdaki rehinelerin akıbetini, haber alınmayan insanların hesabını soracaklarına ateşkesin diyor. Azerbaycan ordusu ateşkes diyor. Ermeni ordusu sivil Azerbaycan’ın işgali altında vatandaşlarına en ağır silahlarla, füzelerle saldırarak katliamlar yapıyor. Dünya sırtını dönüyor.

Ne yaparsanız yapın mazlumların, çaresizlerin, dualarıyla desteklendiği, yolunu beklediği Türkiye ümit oluyor. Örnek oluyor. İnsanlığa adaleti, insan haklarının nasıl korunacağını öğretiyor.

Onlar öldürürken biz elinden tutup ayağa kaldırıyoruz.