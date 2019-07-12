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250 bin ton atık Biyokütle Enerji Santrali’nde enerjiye dönüşecek

250 bin ton zirai ve ormansal atığın imhasıyla, yılda yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’nde, Siemens’in buhar türbini tercih edildiği açıklandı.
250 bin ton atık Biyokütle Enerji Santrali’nde enerjiye dönüşecek

250 bin ton zirai ve ormansal atığın imhasıyla, yılda yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir enerji üretecek Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’nde, Siemens’in buhar türbini tercih edildiği açıklandı. Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvanına sahip olan tesis, Ağustos 2020’de devreye alınacak.

Siemens’ten yapılan açıklamaya göre, Oltan Köleoğlu Enerji’nin yatırımcısı olduğu ve Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş’nin taahhüt sorumluluğunu üstlendiği Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’nde (BES) Siemens’in 27MWe gücündeki SST-300 buhar türbinleri için sözleşme imzalandı. Tesisin, yılda 250 bin ton zirai ve ormansal atığı bertaraf etmesi ve yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor. Samsun Çarşamba BES’in Ağustos 2020’de devreye girmesi planlanıyor.

Öte yandan aynı grubun yakın zamanda devreye alınacak bir diğer yatırımı olan 27MW’lık Afyon Eber BES projesinde de yine Siemens SST-300 Buhar Türbini tercih edilmişti. Şirketin 2018 yılında dahil olduğu projede, türbin montaj faaliyetlerinde son aşamaya gelindi. Her iki santral, buhar türbinleriyle elektrik üretmeye başladığında, Türkiye’nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvanını paylaşacak.

BUHAR TÜRBİNLERİ HAKKINDA

Siemens’in ‘ekonomik işletme’ yaklaşımıyla tasarladığı, hızlı devreye girme özelliğine sahip endüstriyel buhar türbinleri, yüksek verimlilik sunuyor. Hem kondenserli hem de karşı-basınçlı uygulamalarda kullanılabilen Siemens Buhar Türbinleri, kimya-petrokimya, madencilik, kâğıt ve demir-çelik sektörlerinin yanı sıra atıktan enerji üretiminde ve deniz suyu arıtma tesislerinde de esnek çözümler sunuyor. Kompakt tasarımı sayesinde kurulum için minimum alan gereksinimine ihtiyaç duyan buhar türbinleri, uzaktan erişim ve kontrol imkânı ile operasyonları kolaylaştırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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