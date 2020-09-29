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29 Eylül dünyada koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 1 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 809, Brezilya'da 317 kişi yaşamını yitirdi. Dünyada vaka sayısı 33 milyon 560 bini, ölü sayısı ise 1 milyon 10 bini aştı.
29 Eylül dünyada koronavirüs tablosu: Ölü sayısı 1 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 809 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bin 351'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 71 bin 943 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 145 bin 291'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 101 bin 397'ye ulaştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 317 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 142 bin 58’e, vaka sayısı da 13 bin 155 artarak 4 milyon 745 bin 464’e yükseldi.

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