7 asırlık yapı, ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor

AMASYA’da, Osmanlı döneminde hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in kullandığı tıp aletleri ve tekniklerinin sergilendiği Amasya Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi, ziyaretçilerinden büyük ilgi görüyor.

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet döneminin en ünlü hekimlerinden biri kabul edilen Sabuncuoğlu Şerefeddin'in tedavi yöntemleri, kullandığı cerrahi aletleri, reçeteleri ve hastalıkları müzikle tedavi edişi ile ilgili kaynakların yer aldığı müze, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini görüyor.

1308 yılında inşa edilen ve 2010 yılında müzeye dönüştürülen 700 yıllık binada, Sabuncuoğlu Şerefeddin’in 200 cerrahi el aleti ile o dönem hastalıkları tedavi yöntemlerini yazdığı kitaplardan biri olan ‘Mücerrebname’ de sergileniyor. Müzeye gelen ziyaretçiler, tarihi dokuya özgü oluşturulan kafeteryada da yorgunluk atma fırsatı buluyor.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tarihi mekanın herkes tarafından görülmesi gerektiğini belirterek, “Dünyada müzikle hastalığın tedavi edildiği ilk yer olma özelliği taşıyan 7 asırlık tarihi binamızda, o dönemde hastalıkların tedavisinde kullanılan aletler ve 14 yıl hekimlik yapmış Sabuncuoğlu Şerefeddin’in balmumu heykelinin bulunduğu bölümler yer alıyor. Tarihi mekanımızı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerimize dinlenebilecekleri bir alan daha oluşturarak, müzemizde kafe hizmeti de vermeye başladık. Bir tarihi mekanda oturmanın ayrı güzellikleri vardır. Bizim burada maksadımız kar değil, insanlara hizmet edebilmek, onları mutlu edebilmek. Ziyaretçilerimiz de zaten gayretlerimizin farkındalar” dedi.

‘HERKESE TAVSİYE EDİYORUM’

Şehir dışından müzeye gelen Elif Kaplan, “Ben ikinci kez geliyorum, mutlaka gezilip görülmesi gereken bir mekân herkesin görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Müzeyi gezen Sıdıka Hatice Çaylak da, “700 yıllık tarihi olan müzenin Amasya’mızda olması büyük bir şans, müzemizi gezdikten sonra kafe olarak hizmet vermesi de rahat bir ortamda çayımızı içerek, dinlenmemizi sağlayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.