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79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı

KÜTAHYA’da, evlilik vaadiyle H.A.’yı (79) 17 bin lira değerinde altının yanı sıra 200 euro ve bin 600 lirasını alarak dolandıran 4 şüpheli, Denizli’nin Çivril ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
79 yaşında evlilik vaadiyle dolandırıldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde oturan H.A.’yı, kendisini ‘Ali Osman’ diyerek tanıtarak arayan A.B.(45), bir kadınla tanıştırıp, evlendireceğini söyledi. Bir süre sonra aracı A.B. yanına dini nikahlı eşi Ü.K.(43), şüpheliler S.A. (49) ve R.A.’yı alıp H.A. ile buluştu. Birlikte çıkılan alışverişte H.A., evleneceğini zannettiği S.A.’ya 17 bin lira değerinde altın bilezik, yaklaşık bin liralık giyim eşyası aldı. Aracı olan A.B.’ye ise 200 euro ile bin 600 lira para verdi. Evlendirme vaadinde bulunan A.B., H.A.’ya bir altın bilezik bırakıp, yeniden buluşmak üzere otomobille şehirden ayrıldı. Kısa bir süre sonra bileziğin sahte olduğunu anlayan H.A. dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu. Alışveriş yapılan yerlerde güvenlik kamerası incelemesi ve şehirden ayrıldıkları otomobille ilgili inceleme yapan polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerinin kendisini Ali Osman olarak tanıtan aracı A.B., dini nikahlı eşi Ü.K., S.A. ve R.A. olduğunu tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin Denizli’nin Çivril ilçesinde olduğunu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 4 şüpheli, Kütahya’da getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan şüpheliler A.B. , Ü.K., ve S.A. çıkarıldığı mahkemece ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak Uşak Kapalı Cezaevine konuldu. Diğer şüpheli R.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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