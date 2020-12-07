ABB Meclisi’nde önerge krizi

ABB Meclisi’nin Aralık ayı ilk toplantısında, önerge krizi yaşandı. Başkan Yavaş, yasal süresi içinde sunmadığı gerekçesiyle Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin önergesini reddetti. Bu duruma tepki gösteren AK Parti grubu, oturumu terk etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı’nın ilk oturumu Mansur Yavaş başkanlığında dün gerçekleştirildi.

ÖNERGE KRİZİ YAŞANDI

ABB AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse , toplantıda sözlü ve yazılı olarak bir önerge vermek istedi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Murat Köse’nin önergesini, “Süresi içinde verilmedi” gerekçesiyle kabul etmedi. Başkan Yavaş, “Süresinde vermediniz, önergeyi almıyorum, bir dahaki toplantıya verirsiniz” diyerek gündeme devam edilmesini istedi. Bu duruma itiraz eden AK Parti’li meclis üyeleri, masalara vurarak Başkan Yavaş’a tepki gösterdi.

AK PARTİ GRUBU OTURUMU TERK ETTİ

Başkan Yavaş, “Diğer arkadaşlarımız önergelerini verdiler ve komisyonlara gönderdik. Sizin ayrıcalığınız nedir. Baştan niye vermediniz?” diye sorarak, önergesini okumakta ısrarcı olan Murat Köse’nin mikrofonunun kesilmesini istedi. Tartışmaların ardından Mansur Yavaş, tansiyonu düşürmek için oturuma ara verdi. Verilen ara tansiyonu düşürmedi. AK Parti’li üyeler Başkan Yavaş’ı protesto etmek için Meclis toplantısını terk etti. AK Parti’li ABB Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz’ın ise salonu terk etmemesi dikkat çekti.

BAŞKAN YAVAŞ: “SABOTE ETMEK İSTEDİLER”

Başkan Mansur Yavaş , geçtiğimiz ay yapılan ABB bütçe görüşmesinin yaklaşık 9 buçuk saat sürmesini eleştirdi bu toplantının ise sabote edilmek istendiğini ileri sürerek şunları kaydetti: “Bütçe konuşmalarında bütün belediye başkanları kendi bütçelerinde konuşmalarına rağmen sadece beni konuşturmamak için, sordukları sorulara benim cevaplarımın Ankara halkının duymaması için aynı faaliyet raporlarında yaptıkları gibi sabah saat 6’ya kadar sürdürmek istediler. Ben kendilerine mesaj attım. ‘Eğer böyle yaparsanız siz iyi niyetli değilsiniz’ şeklinde. Bu nedenle bütçeyi onayladıktan sonra bugün sunum yapacağımı bildirdim. Tabi toplantıyı sabote etmek, söyledikleri yalanların, iftiraların ortaya çıkmasına korkuyor olabilirler. Şimdiye kadar belediye meclisinde başladığımız günden bugüne kadar soru önergeleri ve taleplerinin hepsi biz gündeme başlamadan önce verildi. Burada çoğunluğa dayanarak bir şeyler yapılmak istenebilir; ama demokrasi böyle bir şey değildir. Herkes kendi yetkisini kullanır. Ben de kanunun ve belediye çalışma yönetmeliğinin bana verdiği yetkileri kullanıyorum.”

MURAT KÖSE SALONA GELEREK TOPLANTININ DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Başkan Yavaş, yeterli çoğunluğun sağlanamadığından dolayı 9 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de tekrar toplanmak üzere birleşimi kapattı. Birleşimin kapanmasından sonra ABB AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse, salona tekrar gelerek, toplantının devam etmesini istedi. Başkan Yavaş, “Şimdiye kadar soru önergeleri meclis başlamadan verildi. Bunu uzatmanın anlamı yok, oturum bitti. Çarşamba günü söyleyeceklerinizi söylersiniz” dedi.

KURUŞUNA KADAR HESAP VERİR DURUMDAYIZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, meclis oturumunun sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Yavaş, muhalefetin eleştirilerine ve iddialarına tek tek yanıt verdi. Göreve geldiklerinden bu yana şeffaf ve hesap verilebilirlik bir yönetim anlayışı benimsediklerini belirten Başkan Yavaş, bine aşkın ihaleyi canlı olarak yayınladıklarını ve yapılan tüm harcamaların hesap verilebilirlik ilkesi kapsamında belediyenin internet sitesinde yer aldığını ve isteyen herkesin rahatlıkla ulaşabileceğini hatırlattı.

Başkan Yavaş, “Ölü denilebilecek yatırımımız yok, ‘Belediyenin paralarını boşa götürdünüz’ diyebilecekleri bir yatırımımız yok. Öncelikle insan sağlığı ve insan hayatını önceleyen bir yaklaşımla işe başladık. Yaptığımız çalışmaların birçoğu Ankara halkının sıkıntı çektiği konuları bir an evvel ortadan kaldırmak. Bu niyetle çalıştık. Yakın zamana kadar hem faaliyet raporumuzu sunduk hem de bütçeyi sunduk. Yapılan harcama kalemlerinin hepsi belediyenin resmi internet sitesindeki, ‘Saydamlık ve Hesapverilebilirlik Bölümü’nde yer alıyor. Kuruşuna kadar hesap verir durumdayız” diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde Ankara’daki bazı projelere harcanan paraları eleştiren Başkan Yavaş, “Ankara halkının parası çöpe atılmıştır” ifadelerini kullandı. Başkan Yavaş, “Ankara halkının önceliklerinden başka hiçbir yatırım düşünmüyoruz” diyerek, “Ankara halkına hesap verip asfalt, beton belediyeciliği yapmadan bir tane Ankaralının yatağa aç girmemesi, okula gitmeyen bir çocuğun kalmaması, Ankara halkının sağlıklı yaşamasından başka bir derdimiz yok” sözlerini aktardı.

ANKAPARK’I TESLİM ALMADIK, ZARAR HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Ankapark hakkında ise Başkan Yavaş, “Ankapark ihale edilmiş, hala da bize teslim edilmemiş. Belki de mahkemeleşeceğiz. ‘Bize teslim edilmesiyle bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Kamuoyuna açacağız. Gerekirse hükümetle görüşeceğiz. Herkesle görüşeceğiz, para boşa gitmesin’ dedik. Şu ana kadar oluşmuş zarar 2 ay öncesi itibari ile 111 milyon lira. Bu süre zarfınca ne oldu bilmiyorum. Bize teslim edilinceye kadar ne kadar zarar edecek bilmiyorum. Hırsızlıklar felan yaşanıyor. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü girseniz, ‘niye girdiniz?’ denecek” dedi.

“ANKAPARK, ANKARA’YA ATILAN KAZIKTIR”

Ankapark’la ilgili yapılan incelemenin sonuna gelindiği bilgisini veren Başkan Yavaş, sürecin sonunda hem toplam zararı açıklayacaklarını hem de savcılığa suç duyurusunda bulunacakları bildirdi. Başkan Yavaş, “Ankapark, sadece Ankara’ya değil Türkiye’ye atılan kazıktır. Bunun hesabı sorulmalıdır Ankara halkı adına” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-