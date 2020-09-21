Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde ağabeyi S.Ç.'nin (12) av tüfeği ile ölümüne neden olduğu 8 yaşındaki E.Ç., akşam gözyaşlarıyla toprağa verildi.