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Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde ağabeyi S.Ç.'nin (12) av tüfeği ile ölümüne neden olduğu 8 yaşındaki E.Ç., akşam gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Ağabeyinin ölümüne neden olduğu çocuk, toprağa verildi

İlçeye bağlı Bucak Kaledibi Mahallesi'nde, dün, babasının av tüfeğini alan S.Ç., kardeşi E.Ç. ile birlikte kuş avlamaya gitti. Çocukların eve doğru yürüdükleri sırada S.Ç.'nin elindeki silah düşerek, ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar kardeşi E.Ç.'ye isabet etti. S.Ç.'nin haber vermesiyle yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey S.Ç.'nin 18 yaşından küçük olması nedeniyle hakkında 'Suça sürüklenen çoçuk' sıfatıyla adli soruşturma başlatıldı. 

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlanan küçük E.Ç.'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Akşam saatlerinde Feke ilçesine bağlı İncirci köyüne getirilen cenaze, gözyaşlarıyla defnedildi. Akşam karanlığı nedeniyle mezarlık, traktör ışığıyla aydınlatıldı.

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