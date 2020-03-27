  • BIST 88.857
  • Altın 336,463
  • Dolar 6,4598
  • Euro 7,0964
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 15 °C
»

Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza

Mersin'de Toroslar Belediyesi, iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kesen market sahibine 784 lira para cezası kesti.
Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza

Akbelen Mahallesi'nde market sahibi A.S.'nin iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan 2 çınar ağacını kestiği ihbarını alan Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasal işlem başlattı.

Kamu malına zarar verdiği tespit edilen A.S.'ye Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ile Toroslar Belediyesi Zabıta Talimatnamesi'nin 4. maddesinin 3. fıkrasına istinaden, ağaç başı 392 lira olmak üzere 784 lira para cezası kesildi.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, izinsiz ağaç kesimi ve budaması yapan vatandaşlar hakkında yasal işlem uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "İlçemizde bir dal bile kesilse bunun takipçisi olacağız. Vatandaşlarımızdan isteğimiz ağaçlarımızı korumaları ve sahip çıkmalarıdır. Mevcut ağaçlarımızın yanı sıra diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağaç kesen market sahibine 784 lira ceza27 Mart 2020 Cuma 16:47
  • Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı kabinesi ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi27 Mart 2020 Cuma 16:32
  • İngiltere Sağlık Bakanı Hancock'ın koronavirüs testi pozitif çıktı27 Mart 2020 Cuma 16:15
  • Bakan Varank Kovid-19 ile mücadelede atılan adımları anlattı27 Mart 2020 Cuma 16:06
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı o iddiaları yalanladı27 Mart 2020 Cuma 15:57
  • Rize'de Kendirli beldesi ile 4 köy karantina altına alındı27 Mart 2020 Cuma 15:19
  • Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: Çok sayıda yaralı var27 Mart 2020 Cuma 14:38
  • İran'da koronavirüs bilançosu artıyor: Can kaybı 2 bin 378'e yükseldi27 Mart 2020 Cuma 14:35
  • İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüse yakalandı27 Mart 2020 Cuma 14:33
  • Oğlum sesimi duyuyorsan gel teslim ol27 Mart 2020 Cuma 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti