Ağaç Ve İnsan

“Yarın kıyametin kopacağını bilseniz dahi, elinizdeki fidanı dikin”,

“Kim buradan bir ağaç kesecek olursa, onun karşılığı olmak üzere bir ağaç diksin”,

“Bir Müslüman ağaç diker de bunun meyvesinden insan, ehli hayvan veya vahşi hayvan veya kuş yiyecek olsa yenen şey onun için sadaka hükmüne geçer.”

Âlemlere rahmet olarak gönderilen, hayatımızın rehberi Peygamberimiz Hz. Muhammed, bizlere ağaç ve doğanın önemini göstermek için yukarıdaki bu 3 önemli hadis-i şerifi bize emanet olarak bıraktı. Hadis-i şerifleri iyi okuduğunuzda fidan dikiminin ne kadar önemli olduğunu görebiliyorsunuz.

Ağaç yetiştirmenin doğaya ve insana katkısının bilimsel olarak kanıtlanmadan yüz yıllar önce Peygamberimizin fidan dikimini insanlara ısrarla tavsiye etmesi Hz. Muhammed’in başka bir önemli vasfını daha ortaya çıkarıyor. Ağaçlar bu kadar önemli olmasa Peygamber, zaten fidan dikimini ısrarla bize tavsiye etmezdi.

Biz de bu emanetin gereği ve çevre ile doğaya katkı için fidanları toprakla buluşturmaya gayret gösteriyoruz. Malumunuz ülkemizde 11 Kasım’da 11 milyonu aşkın fidan dikimi yapıldı. Bu bir rekor niteliğindeydi. Şimdiye kadar bu tarz geniş katılımlı etkinliğin olduğunu bilmiyorum. Bunun devamının gelmesini şahsen istiyorum. Yeşil bir dünyanın hayatımızı daha da renklendireceğini düşünüyorum. Bir ağacın gölgesinde oturmak bile size ayrı bir keyif veriyor. Her yıl bir fidan diksek doğaya bir nebze olsun borcumuzu öderiz.

Fidan dikmekle bu iş bitmiyor tabi ki. Fidan yetiştirmek, bebek büyütmeye benziyor. Ona özenle bakılması gerekiyor ki dallarını salabilsin. Onun için “fidanımızını diktik Allah’a emanetsin” dememeliyiz. O fidana özenle bakmalıyız ki gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak için.

Ağaçların 20’yi aşkın faydası bulunuyor. Ağaçlar neden bizim için ve çevre için önemli sıralayacağım maddelerle gelin ona bakalım.

-Ağaçlar sera etkisi ile mücadele ediyor yani ağaçlar, karbondioksiti emip içerisindeki karbonu emdikten sonra kalan oksijeni atmosfere bırakıyor.

-Ağaçlar atmosferdeki kötü koku ile amonyak, nitrojen dioksit, sülfür dioksit ve ozon gibi havayı kirleten gazları emiyor; kabuk ve yaprakları yoluyla havadaki partikülleri filtreliyor.

-Ağaçlar bolca oksijen üretiyor.

-Ağaçlar yaşadığımız yerleri serinletiyor.

-Ağaçlar su tasarrufu yapıyor. Suyun az bulunduğu alanlarda, ağaç gölgeleri buharlaşmayı yavaşlatıyor.

-Ağaçlar erozyonu önlüyor.

-Ağaçların gölgesi çocukları ve yetişkinleri ultraviyole ışınlardan koruyor.

-Ağaçlar gıda üretiyor. İnsanlar dışında kuşlar ve diğer hayvanlar için de gıda deposudur.

-Ağaçların sağlık için de pek çok faydası var, farklı hastalıklara merhem oluyor adeta.

-Ağaçlar mevsimleri gösteriyor. Yapraklarından hangi mevsimde olduğumuzu kolayca bilebiliyoruz.

-Ağaçları ev yapımı ve farklı işler için kullanabiliyoruz.

-Ağaçlar hayvanlar için tente ve yuva görevi görüyor.

-Ağaçlar depremden bir nebze koruyor.



