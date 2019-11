Ankara'nın hemen her caddesinde yaya geçidi bulunuyor. Özellikle trafiğin yoğun olduğu sokak ile caddelerin yanı sıra okul önleri ve bulvarlar ile kavşakların olduğu yerlerde muhakkak yaya geçidi bulunmaktadır. Elimize kağıt, kalem alsak yaşadığımız evin en yakınındaki cadde üzerinden yürüyerek 1 kilometre öteye gitsek ve gördüğümüz yaya geçidi sayısını yazsak yüzlercesini kanıtlamış oluruz. Ancak sürücülerin körlüğüne ne zaman çare bulacağız onu bilmiyorum.

Konumuzun kör insanlarımızla alakası yok elbette yanlış anlaşılmak istemem ancak yaya geçidinde yayalara yol vermeyen araç sahiplerine 678 Türk Lirası para cezası kesileceği gerçeğini unutmamak lazım. Bu gerçeğin göz korkutucu olmadığına inanıyorum. Daha ağır yaptırımların olmasından yanayım. TÜİK verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 araç bulunmaktadır ve araç sahiplerinin her birinde en az 10 Bin TL'lik (ortalama olarak, daha düşükleri mevcut) araçlar bulunmaktadır.

Bu verilere bakıldığında özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahiplerinin 678 TL'lik ceza ile karşılaşması muhtemel. Ancak cezaların göz korkutmadığı ve ceza ücretlerine yapılan zamların yetersiz olduğunu düşünüyorum. Her gün milyonlarca insanımız karşıdan karşıya geçmek için otomobil beklemek zorunda kalıyor. Yaya geçitlerinin araçlara özel olmadığını biliyoruz. Bu yüzden yayaların önceliğinin unutulmamasını istiyorum. İçişleri Bakanlığının ve trafik ekiplerinin yapacağı dikkatli çalışmaları sonrasında bu sorunları aşabileceğimizi düşünüyorum.

Her yaya geçidine özel olmasa bile en az birinin görüntüsünü alabilecek şekilde MOBESE kamerası takılmasını talep ediyorum. Bu sayede hızlı gelen araçların vatandaşa çarpabileceğine ihtimal verirsek görüntüler sayesinde yaşanan kazaların sebeplerini daha kolay öğrenebiliriz. Trafik cezalarının yazılması sonrasında "polis memurlarına sitem" eden insanları görüyoruz. Elbette bu doğru bir şey değil ancak cezaların hafife alınmaması gerekiyor.

Bugün milyarlarca paralara araç alan kişilerin 678 TL gibi cezayı ödemesi en doğru karardır. Bu yüzden cezaların hafife alınmaması gerekiyor. Değil Ankara'da Türkiye'nin hemen her şehrinde yaya geçidi sorunlarının devam ettiğini tahmin edebiliriz.

İçişleri Bakanlığımıza konu hakkında görüşlerimi sunacağım. Umarım yeni bir çalışma yapılması an meselesi olur.