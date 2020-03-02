Ağrı'da PKK saldırısı: Gümrük Müdürlüğü aracına roket atıldı, şehidimiz var

İdlib şehitlerimizin acısı henüz çok tazeyken bir alçak saldırı da PKK'dan geldi. Ağrı'da PKK saldırısı.. Roketle saldırdılar. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. 1 şehidimiz var.