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Ağrı'da PKK saldırısı: Gümrük Müdürlüğü aracına roket atıldı, şehidimiz var

İdlib şehitlerimizin acısı henüz çok tazeyken bir alçak saldırı da PKK'dan geldi. Ağrı'da PKK saldırısı.. Roketle saldırdılar. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendi. 1 şehidimiz var.
Ağrı'da PKK saldırısı: Gümrük Müdürlüğü aracına roket atıldı, şehidimiz var

Son dakika Ağrı'da PKK saldırısı.. PKK'dan roketli saldırı... Rusya destekli Esed rejiminin hava saldırısı sonucu İdlib'de verdiğimiz şehitlerin acısı henüz çok tazeyken bir alçak saldırı da PKK'dan geldi. 

İran sınırında gerçekleşen PKK saldırısı manidar bulunurken, son dönemde İdlib'de yaşanan gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceği, arkasında İran'ın olabileceği yorumları yapılıyor. 

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Roketle saldırdılar. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği bildirildi. 

Roketin aracın ön tekerine isabet ettiği öğrenildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk açıklamasında roketin aracın tekerine isabet ettiğini, yaralanmaların olduğunu kaydetti. 

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AA'nın geçtiği son dakika haberine göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

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Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Saldırının bölücü terör örgütü PKK unsurlarınca yerleştirildiği belirtiliyor.

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Bu arada, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin kıstırıldığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, alçak saldırı sonrası bölgede geniş güvenlik önlemleri alınıp, teröristlere karşı harekat başlatıldı.

PKK'lı teröristler bir bölgede kıstırıldı.

Çatışmalar sürüyor. 

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Saldırıda servis aracının tekeri isabet alırken, araç boş araziye sürüklendi. Saldırıda yaralanan gümrük personeli hastaneye sevk edildi. 

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Ağrı'daki saldırıdan şehit haberi geldi.

Gümrük servis aracına yapılan roketli saldırıda yaralananlardan bir personel şehit oldu.

Gazeteilksayfa.com

 

 

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