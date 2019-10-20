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Ağrı'da zırhlı araca roketatarlı saldırı

Ağrı Doğubayazıt'ta İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce roketatarla düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı.
Ağrı'da zırhlı araca roketatarlı saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırında devriye gezen zırhlı araca teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 5 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu ile Kozlu Üs Bölgesi arasında devriye gezen askerlerin bulunduğu zırhlı araca teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda roketin isabet ettiği zırhlı araçtaki 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Doğubayazıt Devlet Hastanesi ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan biri Doğubayazıt Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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