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AHBAP'tan yine dev yardım

Geçtiğimiz gün başlattığı kampanya ile 10 bin 500 ailenin gıda ihtiyacı için 3 milyon TL toplayan Haluk Levent, 10 bin aileye daha yardım edeceklerini açıkladı.
AHBAP'tan yine dev yardım

AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde corona virüsü salgını nedeniyle yardıma muhtaç insanlar için kampanya başlatmıştı.

Sanat ve spor camiasından birçok insan kampanyaya katılmış, yaklaşık 3 milyon TL toplanmış ve bu para ile 10 bin 500 aileye gıda paketi gönderilmeye başlanmıştı.

10 BİN AİLEYE DAHA DESTEK

Levent, bugün Twitter’dan bir müjdeli haber daha paylaştı. Bu süreçte 2 milyon 573 bin 598 TL daha toplandığını açıklayan Levent, biraz daha yardım aldıklarında 10 bin aileye daha destek vereceklerini açıkladı.

Ünlü rockçı, AHBAP çatısı altında başlattığı kampanya ile toplamda 20 bin aileye gıda yardımında bulunacak.

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