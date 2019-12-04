Ahlak faciamız ve kurtuluş sırrı

İslam... İlk peygamber Adem aleyhisselamdan son peygamber Hz. Muhammed’e (sav) yani ilklerin ilki ve sonların sonuna kadar ahlakı getiren, gösteren, esaslandıran nizamların nizamı!

Bizim olmuş ve olabilecek ahlak kaynağımız adıyla ve sanıyla bu nizamın getirdiği İslam ahlakı!

O ahlak ki; içinde fikir, mana, sır, hikmet bulunduran üstün duyuş ve anlayış!

O ahlak ki; fikirle görülene karşı hisle takınılan değerlendirme edası!

O ahlak ki; Allah Resulü (sav) onu şöyle kıymetlendirmiştir “Müminlerin en faziletlisi ahlakı en güzel olandır!”

Bir zamanlar ne olduksa bu ahlakın yüzü suyu hürmetine olduk ve sonra ne olamadıksa, ne hallere düştükse bu ahlaktan uzaklaşmak ve kopmak yüzünden olamadık!

Baştan başa müstesna bir ahlak manzumesinden ibaret Müslümanlık ahlakı, bize, evvela bu ahlakın saf ve halis iman cephesi kurutularak sonra da ahmak, şahsiyetsiz, modern münkir, Avrupa’ya körü körüne hayran Batı taklitçileri tarafından bu ahlakın öz kaynağı yıkılarak kaybettirilmiş ve maalesef bugünkü ahlak faciamız doğmuştur.

Bu bozgun bizi evvela yere serdi, sonra körkütük hayranlık ve şahsiyetsizlikle kıskıvrak bağladı, daha sonra züppelik ve kopyacılık ile zehirledi ve en sonra da iman ve ahlak kaynaklarımızla aramızı büsbütün açarak komaya yatırdı!

Gerçeğimiz tek ve yapılacaklar belli...

Bir elimizle bu ahlak faciamızın müşahhas tecelli planındaki tüyler ürpertici manzaralarını pençeleyecek, öbür elimizle muhtaç olduğumuz ahlakın mücerred inşası için uğraşacağız!

İslam ideolojisini kirli ellerin kuru, keyfi, hikmet ve asliyetlerine aykırı naslar baltası olmaktan kurtaracak, İslamlığı bütün hakikatıyla anlayarak onu saf ve mutlak bir iman, vecd ve aşk kandili halinde Türk evinin baş köşesine asacağız!

Müslümanlık cevherini kazurat beyinlilerin dar ve karanlık ruhlarındaki küf ve pastan ayıklayıp tek zerresini feda etmeden milli Türk ruhunun tertemiz iptidai maddesi halinde kullanacağız!

Kafamızla intibak zorunda olduğumuz zaman ve mekan alemine ruhumuzla İslam ahlakını taşıyacak ve aşılayacağız!

Maddi ve manevi bütün planlarıyla Türk vatanını, İslam alemini ve dahi her şeyi içine alan yekpare bir cemiyet ve devlet şuuru ile ahlakın kapısını çalacağız!

Tek cümleyle; tek zerresi feda edilemez bir bütün halinde, Allah’ın izniyle, İslam’a nüfuz edeceğiz!

İşte ahlak yaramızı iyileştirmenin ve kurtuluşumuzun sırrı...

Muradımızın hasıl olması, gayelerimize ulaşabilmek duası ile...

Rabbim bizlere ve tüm Müslümanlara Peygamber ahlakı ile ahlaklanmayı nasip eylesin!

