Ahmet Er amcadan çağrı - 1

Nefsin sana padişah, Sen de onun kuluysan, Kurtulamazsan kölelikten, Gerçek padişah da olsun Ahmed Er Horasani

Mayası İlahi Rıza teknesinde tutulan, hamuru tekbirlerle yoğrulan, Türk-İslâm Medeniyetinin öncüleri, siz kalbi selim, lisanı sadık, ahlakı müstakim pek muhterem ve muhtereme kardeşlerime en halisane muhabbetlerimle selamlarım ve iki cihan mutluluğu dilerim.

İNSANLIĞA ÇAĞRI

İnsanı kendisi için yaratan, kainatı da insanın emrine veren kudreti sonsuz olan Allh-ü Teala(c.c)’ya hamdü senadan ve iki cihan serveri Fahr-i Kainat Efendimiz (sav)’e ve Ashabına ve Ehli Beyt’ine salatü selamdan sonra; Siz Dünyaya adaleti muhabbeti ve ahlakı taşıyan, beşeriyetin mürşidi, Nizâm-ı Âlem’in öncüsü, Bin yıldan beri İslâm’ın sancaktarı Bahadır Türk Milleti’nin aziz evlatları!.. Kalpleri Allah (cc) ve Habibullah (sav), Türklük şuur ve gururu, İslâm ahiak ve fazileti, vatan, millet, devlet, bayrak aşkı ile dolu, ilim ve imanla mücehhez, aziz kardeşlerim Unutmayalım ki İslâm, hayatımızın bütünüdür. Dünya ve ahiret mutluluğumuzun kaynağıdır. Kudreti sonsuz olan Allah-ü Teala (cc)’nın ipine sarılan iki cihan serveri Resul-ü Ekrem Efendimiz (sav)’e ümmet olmak şeref ve mutluluğunu taşıyan sizlere bugunkü medeniyetimizle ilgili bilgi sunmak istiyorum. Bugünkü medeniyet insanın yaradılış gayesini fıtrat-ı aslisini, cevher-i aslisini dikkate almadan yola çıktığı içindir ki;

1. Hürriyet ararken köleliğin,

2. Adalet ararken zulmün,

3. Mutluluk ararken bunalımın,

4. Muhabbet ararken kin ve nefretin ağlarına düşmüştür. İnsan icat ettiği robotu kendine benzetmeye çalışırken, kendisi robota benzemiş ve kendi oyunu ile yenilen pehlivan durumuna düşmüştür. İnsan farkına varmadan büyük icat ve keşif zannettiği meselelerde İlahi sınırları çiğnemek gafletindedir. Mesela; insan ve hayvanlardaki sun’i üreme ve organik olmayan, sağlığa zararlı üretimler. Bu gidişatla gündüzün ışığında elimizde lamba ile dünyayı dolaşıp ‘organik insan’ arayacağız. Evet, ruhun, özünü, imanını, ahlakını, sevgisini kaybetmiş, insanı insan yapan değerlerden soyutlanmış, bir madde yığını halindeki can çekişen bugünkü medeniyet geride şunları bırakmaktadır: Zulüm Kölelik Bunalım Kin ve Nefret.