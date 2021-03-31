Bitmeyen Koşu

Hayatımızı kuşatan bütün ilişkilerde çıkış noktasının zeminini doğru tespit etmez isek doğru sonuçlar ve çözümler bulamayız. İçte ve dışta ülkeme sevdalı, adaletli, insani değerler, bizi biz yapan kutsallarımızın asgari zeminini korumak ve yaşatmalıyız. Asgari müşterek perde sana hak veriyorum ama hep birlikte birbirimize saygıda, sevgide, ilişkilerimizde samimi olmalıyız. Candan dürüst olmalıyız. Birbirimizi anlamamızda, ülkemize, ortak menfaatlerimizde bir saldırı olduğunda saldırı içten ve dışardan olduğunda, birbirimize inanıp, vatanımıza, bayrağımıza, kutsallarımıza yapılan saldırılarda bütün teferruatları bir kenara koyup kenetlenmeliyiz. Bir olmalı cana can olmalıyız.

Düşman saldırısına karşı millet olmanın, halk olmanın kardeş olmanın, Türkiye olmanın önemini hep birlikte vatan zemininde beraber olmalıyız. Birliğimizin önemini, nimetini varlığımızın devamı için olduğunu anlamalıyız, anlatmalıyız.

Hangi ırktan, hangi dilden, hangi inançtan olsak ta birlikte yaşıyorsak, aramızdaki milli birliği, millet oluşumuzun muhabbetini daha da kuvvetlendiriyorsa doğru yoldayızdır. Aklımızı tercihlerimizi, görevlerimizi, doğru ülkemiz ve milletimiz yanında tercih etmeliyiz. Farklılıklar yaradılış gayemizin sonucu olarak birbirimizi anlamamıza birbirimizden bir şeyler öğrenmemize aklımızı kiraya vermeden iyi düşünmeliyiz.

Saydığımız farklılıklar kucaklaşmamıza, birbirimizi sevmemize engel olmamalıdır. Omuz omuza giderken güç olmalı, moral olmalıdır.

Ama esas olan üstünlük ilimde, insani değerlerde, kutsallarımızda Allaha en yakın olandır. Yoksa diğerleri aramızdaki üstünlüğün takvada değilse birbirimizi yeterince anlayamayız. İstifade edemeyiz. Ülkeme göz koyanların balkonundan bakan parmak sallarlarsa, birbirimize fayda vermeyen öteleyen ayrıştıran bir insan herkesi üzer. İnsanlığımızı, değerlerimizi anlamamış oluruz.

Komşumuzun bir sıkıntısı olduğunda ırkını, mezhebini vs. bir tarafa koyarda gönlümüzü açar sen bana, ben sana emanetiz der gönülden yanında olduğunu tavır ve davranışlarımızda da gösterirsek bu bütün alanlarda örnek olur. El ele gönül gönüle millet olmanın bir ve beraber olmanın gücü halkımıza moral olur. Güçleniriz.

Ülkemi parçalamak isteyen, huzurumuzu bozmak isteyen emperyalistler birliğimizi bozar. Sömürü çarklarını önceden olduğu gibi hiçbir ayrım yapmadan en acımasız sömürülerine yardımcı oluruz. Yetime, öksüze, fakir fukaraya, mazlumlara bizim olan herkese sahip çıkmalıyız. Emperyalistlerin soymak, açık, aç bırakmak istemeleriniz oyununa gelmeyelim.

Ne olursa olsun farklılıklarımızda güç olmalı beraber olmalıyız. Dimdik ayakta geleceğe emin adımlarla yürüyen büyüyen vatanımıza, milletimiz olmalıdır. Geleceğimizin çağrısı dik durun kardeş olun gelecek sizindir imajını veriyor. Bizi sadece seksen üç milyon değil sayamadığımız mazlumlar bekliyor. Gücümüz hedefimizdendir. Koşu bitse de devam edecektir.