Ahmet Er Amcadan Çağrı – 10

MESAJLAR

Yunus Emre Hz., kendi zamanındaki kargaşalıklar karşısında ''Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz'' mesajını vermişti.

Mevlana Celalettin-i Rumi Hz., Moğol İstilası ve zulmü karşısında insanlığı ''Sevgi Bahçesi''ne davet etmişti.

Ladikli Ahmet Hüdai Hz, (1914 yılında I. Kanal hareketinde Hızır (a.s) ile tanışmış ve bu dostlukları hayat boyunca devam etmiştir.) Fıtratından uzaklaşan, günümüz insanlığına şu mesajı vermektedir;

Bu dergâh Hakk'ın dergâhı

Mülkü olmaz kimsenin

Buna fani dünya derler

Yıkma kalbin kimsenin.

TARİHİ GÖREVİMİZ

Gelin hep beraber tarihi görevimizi bir kere daha hatırlayalım.

1- Dünyaya adaleti, muhabbeti, merhameti taşıyan, beşeriyetin mürşidi, Nizam-ı Alemin öncüsü, 1000 yıldan beri İslâm'ın sancaktarı Bahadır Türk Milletinin Aziz Evlatları,

2- Birlik, beraberlik, kardeşlik çizgisinde İslâm ahlak ve fazileti yolunda birbirleriyle yarışan, kalplerinde Allah(c.c) ve Habibullah (sav) aşkı, midelerinde helal lokma bulunan İrşat Ordusu,

3- Vatan, millet, devlet, Bayrak Sevdalıları,

4- Mayası İlahi rıza teknesinde tutulan hamuru tekbirlerle yoğrulan, Türk-İslâm Medeniyetinin öncüleri, Kalbi Selim, Lisan-ı Sadık, Ahlakı müstakim siz aşk ve gönül erleri Büyük Türk Milleti,

Asırlardan beri Vahyin ve İlahi aşkın nurundan yoksun bir akıl ile ortaya koydukları felsefelerin karanlığında, zulmün, köleliğin, bunalımın, kin ve nefretin ağlarına düşen insanlık sizi bekliyor.

Birleşin, ey yolları Kur’an’da birleşenler

Birleşin, itikatta, imanda birleşenler

Ayrılık yakışmıyor, bölünmek günah size

Birleşin, ey Secde-i Rahman’da birleşenler

Abdürrahim Karakoç