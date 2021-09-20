Turizme Dair

Turizm, genellikle iş veya eğlence amaçlı olarak farklı bir yere seyahat etme eylemi olarak kabul edilir. Bununla birlikte, aslında oldukça spesifik bir tanımı vardır: iş veya eğlence ile ilgili amaçlarla en az 24 saat, ancak bir yıldan fazla olmamak üzere başka bir ortama seyahat etme eylemi.

Bir turist genellikle sadece seyahat ettikleri yerde bulunan bir gecelik konaklama yerlerinde kalıyorsa bu şekilde sınıflandırılır. Doğası gereği turizm, yalnızca bir yönde seyahat etmekten ziyade bir gidiş-dönüş yolculuğunu içerir. Bunu akılda tutarak, turizm endüstrisi, hizmet endüstrisinin turistlere hitap eden tüm yönlerini ifade eder.

SEYAHAT ENDÜSTRİSİ NEDİR?

Seyahat, bir yerden başka bir yere taşınma eylemini ifade eder. Bu, uzun mesafeli seyahat, kısa mesafeli seyahat, denizaşırı seyahat, yurtiçi seyahat ve diğer çeşitli biçimleri ifade edebilir. En önemlisi, seyahat aynı zamanda hem gidiş-dönüş hem de tek yönlü yolculukları içerir ve çok çeşitli farklı seyahat amaçlarını kapsar.

Bu nedenle seyahat endüstrisi, dünyanın bir yerinden diğerine seyahat edenlerin ihtiyaç ve isteklerini karşılayan daha geniş hizmet endüstrisinin sayısız yönünü ifade eder.

SEYAHAT VE TURİZM ENDÜSTRİSİ ARASINDAKİ FARK

Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında, birçok insanın turizm endüstrisi ile seyahat endüstrisi arasında büyük bir ayrım görmekte zorlanması anlaşılabilir. Gerçekten de, ikisi arasında açıkça önemli bir örtüşme vardır ve turistlere hitap eden işletmelerin ve hizmetlerin çoğu, daha genel olarak gezginlere de hitap etmektedir.

Bununla birlikte, bazı dikkate değer farklılıklar vardır. Esasen turizm endüstrisi, iş veya eğlence amaçlı seyahat eden, gidecekleri yerde en az bir gece kalıp sonra geri dönen insanlarla ilgilenir. Buna karşılık, seyahat endüstrisinin daha geniş bir kapsamı vardır ve daha fazla seyahat amacı ve süresini kapsar.

TURİZM SEKTÖRÜ GELİR YÖNETİMİ İLE NASIL BAŞARIYA ULAŞABİLİR?

Konaklama sektörü de dahil olmak üzere seyahat ve turizm endüstrisi, düşük ve yüksek talep dönemlerinde gelirlerini optimize edebilir. Gelir yönetimi sayesinde işletmeler, gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin talep davranışlarını değerlendirebilmektedir. Gelir yönetimi stratejisinin temel amacı, doğru ürün veya hizmeti doğru müşterilere doğru fiyata satmaktır. Bu, ancak fiyatları doğru bir şekilde ayarlayabilmeden önce müşterilerin hizmetiniz veya ürününüz hakkındaki algısını anlayarak yapılabilir