Ahmet Er amcadan çağrı - 2

BULUNDUĞUMUZ ZAMAN DİLİMİ

1- Bir misafirhâne, imtihanhâne ve ahiretin tarlası olduğu halde, insan hayatındaki birçok sınırların zorlanması, çiğnenmesi ile hapishâne, hastahâne, tımarhâne, kumarhâne, meyhâne getirilen bir Dünya...

2- İnançsızlık dalgaları arasında boğulan, çelişkiler içerisinde bunalan, insanı insan yapan değerlerden soyutlanmış, anarşi ve terör içinde kıvranan, özünü, aşkını kaybetmiş bir İnsanlık...

3- Sâmiri’nin altın buzağısının karakterini taşıyan ruhsuz, cansız, dilsiz bir Medeniyet... Dünya bu hâliyle zulmü taç edinen bir medeniyetle karşı karşıyadır.

İNSANLIĞI TEHDİT EDEN İRTİCA

Günümüzde şiddetle tartışması yapılan İrtica: İnsanı Allah(cc)’ın rızasından uzaklaştıran her şey, ama her şey irticadır. İrtica;

1- Zemzem dolu kadehlerde değil, viski dolu kadehlerde,

2- 2- Ashâb-ı Kehf’in mağarasında değil, zalim Dekyanus’un sarayında,

3- 3- İffetiyle arşın direği, iman ve ihlası ile dinin yarısı, edep ve hayası ile dünyamızın süsü, ayaklarının altında cennet ve göğsünde merhametiyle başlı başına bir kültür merkezi olan hanımların baş örtüsünde değil, eşcinsellerin nikahına alkış tutan çıplaklar kampına ruhsat veren ahlaksızların arasında aramalıdır.

FELSEFELERİN TAHRİBATI

Vahiyle aşkın nurundan yoksun bir akılla ortaya koyduğu felsefelerin, doktrinlerin, sistemlerin yanlışlıkları ve karanlıkları içinde insanlık asırlardır şaşkın bir biçimde dolaşmaktadır. Aşağıdaki örnekler bunlardan sadece bir kaçıdır. Darwin insanın atasının maymun olduğunu iddia ederek insanlığı küfre sürüklerken, Makyavel gayeye giden her yolun mübah olduğunu iddia ederek insanların üzerine haram kapılarını açıyordu. Bir taraftan komunizmin zulmü, öte yandan kapitalizmin ürünü ve insanın insanı istismarı demek olan karteller ve tröstler de bu örnekler arasındadır. Faiz ise başlı başına bir afettir.