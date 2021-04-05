İşsizlik Rakamları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda Ocak 2021'den itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak; Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili Avrupa Birliği (AB) tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçti. 19. ICLS ile iş gücü piyasasındaki gelişmeleri daha iyi takip edebilmek amacıyla, istihdam ve işsizliğe ek olarak tamamlayıcı göstergeler tanımlandı. AB İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanmakta olan bu tamamlayıcı göstergelere bültende yer verilmeye başlandı.

Böylece üçer aylık hareketli ortalamalar olarak aylık yayımlanan iş gücü istatistikleri, 2021 Ocak ayından itibaren bağımsız aylık tahminler olarak yayımlanmaya başlandı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı ocak ayında bir önceki aya göre 1000 kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalışla yüzde 12,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,6 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalışla yüzde 24,7, istihdam oranı 0,5 puan artarak yüzde 30,1 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 39,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, ocakta bir önceki aya göre 822 bin kişi arttı ve 27 milyon 706 bin kişiye çıktı. İstihdam oranı da 1,2 puan artarak yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı da aylık bazda 1,2 puan artarak yüzde 49,9 oldu. İş gücüne katılan sayısı 821 bin kişi artarak 31 milyon 567 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 366 bin kişi, sanayi sektöründe 14 bin kişi, hizmet sektöründe 451 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 9 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,6'sı tarım, yüzde 21,1'i sanayi, yüzde 5,8'i inşaat, yüzde 54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl iş gücü oranı yüzde 29,1 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı ocakta önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 29,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,7 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik ve istihdam verileri

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan azalarak yüzde 13,4 oldu. İşsiz sayısı, geçen yılın aynı ayına göre 226 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 162 bin kişi artarak 27 milyon 115 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0,6 puanlık azalışla yüzde 42,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı da geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 49,5 oldu. İş gücüne katılan sayısı 64 bin kişi azalarak 31 milyon 309 bin kişi olarak gerçekleşti.

Ocakta sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, yıllık bazda 3,6 puan azalarak yüzde 28'e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına göre 5,1 puan azalarak yüzde 16,8 oldu.