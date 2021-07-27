Ahmet Er Amcadan Çağrı - 6

KÜLTÜR İSTİLASI

Yakın bir tarihte vatanımız düşmanlar tarafından istila edilmişti. Allah (c.c)'ın yardımı ve başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin azim ve kararı ile vatanımızı düşman istilasından kurtardık. Fakat milletimizi kültür istilasından kurtaramadık. Çünkü bu istilada yöneticilerin ve aydınların büyük kısmı istila güçlerinin safında yer aldılar. Buna ait birçok örneklerden birkaçını sunuyorum:

1- Ezanın aslı değiştirilerek ezan Türkçe okutuldu.

2- Çok tanrılı konuları içeren batı klasikleri tercüme edilip milli eğitim, askeri okullar başta olmak üzere bütün birimlere dağıtılmıştır. Bu kitapların her birinde zamanın Cumhurbaşkanı ve Maarif Vekilinin de ön sözleri vardır.

3- Okullarda Darwen Teorisi anlatılarak insanların maymundan geldiği öğretildi. Öğrenciler bunun yalan ve yanlış olduğunu anne, baba ve dedelerinden öğrendiler. Hz. Adem (a.s)'dan geldiğimizi okullarda değil ailelerimizden öğrendik.

4-Milletimizin sevip bağrına bastığı ve Ulu Hakan olarak bildiği Cennet mekan II.Abdülhamit Han ''Kızıl Sultan'' olarak anlatlmıştır.

5- Çok yakın bir tarihte ülkede irtica olduğu iddiası ile dikkatler İrticaya çevrilmiş ve memleket hortumlanmıştır. Türkiye'nin gündemini uzun zaman işgal eden bu konuya açıklık getirmek istiyorum.

İRTİCA

İnsanı Allah(c.c)'ın rızasından uzaklaştıran her şey, ama her şey İRTİCADIR.

1- İrtica, zemzem dolu kadehlerde değil viski dolu kadehlerde aranmalıdır.

2- İrtica, Ashabı Kehf'in mağarasında değil, Zalim Dekyanus'un sarayında aranmalıdır.

3- İrtica, İffeti ile arşın direği, iman ve ihlası ile dinin yarısı, edep ve hayası ile dünyanın süsü, ayaklarının altında cennet, göğsünde merhamet ile başlı başına bir kültür merkezi olan pek muhtereme hanımlarımızın ve kızlarımızın başının örtüsünde değil, eşcinsellerin nikahına alkış tutan, çıplaklar kampına ruhsat veren ahlaksızların, iffetsizlerin arasında aranmalıdır.