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AK Parti'den son dakika açıklaması: Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bedelli askerlik kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı ortadan kalkıyor. Kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren askerlik süresinin 6 ayını dolduranlar terhis olabilecek.
AK Parti'den son dakika açıklaması: Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminin Ramazan Bayramı'ndan önce yasalaşacağını söylemişti. Akar, yeni sistemin detaylarını anlatırken, TSK'ya er olarak giren bir Türk gencinin şartları yerine getirmesi durumunda generalliğe kadar yükselebileceğini dile getirmişti. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yeni askerlik sistemi kanun teklifinin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından açıklamalarda bulunarak merak edilen tüm sorulara cevap verdi; 

100 sene sonra köklü bir değişiklikle beraber askerlik sistemimiz değişiyor. Yeni sistemde askerlik 6 aya düşürülecek. Bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler

Yedek astsubay olarak askerliğini yaparsa artık meslek yüksek okulu bitirenler de yedek ast subay olarak görev yapabilecekler. Görevlerinin sonunda yine kendilerinin talebi ve uygun kadro oluşması durumunda devam edebilecekler. 

Bedelli askerlik bugünkü rakamlarla 31 bin lira gibi bir paraya denk geliyor. Bedelli kalıcı hale geliyor. Yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelliden yararlanamayacaklar. 

Her vatandaşın zamanı geldiğinde gidip gerekli bildirimlerde bulunması gerekiyor. Bir vatandaşımız gelmediği her gün için 10 TL ceza ödeyecektir. Eğer kendi isteği ile gelirse bu ceza 5 TL’ye indirilecektir.

Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir. Eğer uygun görülürse TBMM onaylarsa bayramdan önce bu kanunun yasalaşması mümkün.

Şu an itibari ile eğer bir askerimiz 6 aylık askerse terhis olacak. Eğer devam etmek isterse 6 ay daha devam edebilecek. 

20 yaşını dolduran her erkek vatandaşı bedelli askerlik yapabilir. Erteleme yaşlarını geçirmemek kaydıyla herkes başvurusunu yapabilir.

TSK’nın bir planlaması ve ihtiyacı olacaktır. Eğer üstünden bir talep olursa bedelli için o zaman bir kura çekimi olacaktır. Ama dediğimiz gibi artık yaş sınırı yok 20 yaşını dolduran bedelli askerlikten faydalanabilecek.

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