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Aktaş'a değer katacak projede ilk kazma vuruldu

Aktaş, dev yatırımlarla daha da değerlenecek. Kentsel dönüşümün de başladığı bölgede yapılacak olan kapalı spor salonu için ilk kazma vuruldu. 
Aktaş'a değer katacak projede ilk kazma vuruldu

Altındağ Belediyesi bir sözünü daha tuttu, Aktaş’ta dev dönüşüm başladı. Kentsel dönüşüm için çalışmalar son sürat devam ederken, bölgeye değer katacak yeni yatırımların temelleri de atılmaya başlandı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla başlayan çalışmalar, Aktaş’taki dönüşüme şimdiden değer kattı. Bölgeye kazandırılacak sosyal donatılardan biri olan kapalı spor merkezinin de çalışmaları başladı.

  

ALTINDAĞ DÖNÜŞÜMÜN DE KALBİ

Aktaş bölgesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağ adeta dönüşümün kalbi… Altındağ’daki en büyük dönüşümlerden biri de Aktaş’ta yaşanıyor. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz inşallah... Ancak yapacaklarımız bu kadarla sınırlı değil... Bölgeye sadece modern konutlar yapmakla kalmayacak, mahalle sakinlerinin yıllarca özlemini duyduğu sosyal hayatı ve sosyal yatırımları da bölgeye kazandıracağız. Aktaş’ın değerine değer katacağız. Bu amaçla dev bir kapalı spor merkezinin inşaatına da başladık. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.

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