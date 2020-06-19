Alçak Gönüllülük ve Kibir

Kibir kişinin başkalarını küçük görmesi nefsini onlardan üstün saymasıdır. Kibir insanlarda var olan kimi zaman açıktan belli eden kimi zaman da içten içe bu duyguyu beslemektir. Yaratılış gereği olan içimizde fıtrat ve akıl iradesi ile kontrol olabilen davranışlardan biridir.

Kimi zaman soyluluk, güzellik, fiziksel güç gibi yaratılıştan gelen kimi zaman da Cenabı Allah’ın kendisine sonradan bahşettiği zenginlik, makam, ilim ya da nüfuz gibi nimetler kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insan kendini beğenmeye sevk eder.

Kendisini beğendiği ve diğer insanlardan farklı gördüğü zaman kibir ve gurur devreye girer. Cenabı Allah biz kullarına birçok nimetler vermiş bunlar; eş, çocuk ve mal mülk, en önemlisi de yaşama arzusu vermiştir. Bunların karşılığında bizden sadece ona şükreden bir kul olmamızı tavsiye etmiştir. Kibirli insan daima kendisinden daha yükseklere bakar onları kıskanır onlar gibi olmak hatta onları geçmek için çabalar durur. Bunu elde ettiğinde ise yine yükseklere bakar ve mutsuz olur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) hiçbir zaman kibre büyüklüğe kapılmamış kimseleri kıskanmamış vahiy gelmeden önce nasıl ise vahiy geldikten sonra da aynı davranışları sergilemiştir. Her daim insanlara yardım etmiş fakirin yoksulun yetimin ve tüm insanlığa rahmet peygamberi olmuştur. Peygamber Efendimizin yanına biat etmek için gelen bir kadın Peygamber Efendimizle konuşacağını bilmek onu çok heyecanlandırmış ve titremeye başlamıştı. Bunu gören Hz Peygamber Efendimiz, “Sakin ol ben bir kral değilim güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum” diyerek rahatlatmıştı.

Peygamber Efendimiz kibir ’in çok kötü olduğunu anlatmış ve sahabelere de hiçbir zaman kibirlenmemelerini belirtmiştir. Resulullah sizden daha aşağı olanlara bakın sizden üstün olanlara bakmayın Allah’ın nimetini küçüksememeniz için en uygun olanı budur demiştir. Halimize şükretmeyi buyurmuş hiçbir zaman sahip olduklarımız ile övünmememizi emretmiştir. Kuranı Kerimde alçak gönüllü kimseleri müjdele onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir buyurmuştur. Bizler de Allah’ın razı olacağı kullarından olamaya çalışalım, kibir ve riyadan sakınalım. Selam ve Dua ile.