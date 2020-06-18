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Kahraman Mehmetçiğimize Dua İle…

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Ahmet Sefa DİKTEPE

Kahraman Mehmetçiğimiz sınırlarımız içerisinde ve sınır ötesinde yaptığı operasyonlarla terörün kökünü kazımaya devam ediyor. Terörün vatan topraklarımızdan ve bölgemizden tamamen kazınması hususunda Mehmetçiğimizin gayreti bütün takdirlerin ötesindedir. “Rabbül Alemin” ayaklarına taş değdirmesin, yardımıyla her cephede muzaffer eylesin…

Türk Devleti’ne tehdit nereden geliyorsa kahraman askerlerimiz orayı teröristlere dar ederek kararlılığımızı perçinlemeye ve mücadeleyi bir adım öteye taşımaya devam ediyor. Haftanin’den Afrin’e, El-Bab’tan Trablus’a terörü kaynağında kurutma irademiz Mehmetçiğimizin üstün cesareti ve azmiyle inşallah amacına ulaşacaktır.

Bu hafta içerisinde başlatılan iki büyük operasyonla beraber ülkemiz teröre geçit vermeyeceğini bir kere daha dosta düşmana göstermiş oldu. Yurtiçinde “Pençe-Kartal”, sınır ötesinde “Pençe-Kaplan” olarak isimlendirilen operasyonlar Türk Devleti’nin bekasının teminatı, istiklali ve istikbalinin güven kaynağıdır. Türk askerinin çelikten pençesi hainlerin enselerine inerken bundan rahatsızlık duymak gafillik değilse, hainlikten başka bir kelimeyle açıklanamaz.

Ayrıca yerli ve milli üretimin önemini her gün daha iyi anladığımız böyle bir zamanda bu operasyonları yerli ve milli mühimmatlarımızla yapmamız ayrıca mutluluk vericidir. İHA ve SİHA’larımızla, ATAK helikopterimizle, yerli ve milli imkanlarımızla bu operasyonları yürütebilmemiz her şeyden evvel gurur kaynağımızdır.

Ülkemizin bu konuda ortaya koyduğu “son terörist yok edilene kadar” operasyonlarımız devam edecektir iradesi bugüne kadar teröre alan açan kararların aksine doğru ve yerinde bir tavırdır. Türkiye hem masada hem sahada aynı azim ve kararlılıkla yoluna devam etmelidir. Son teröristin yok edildiği gün ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönüm noktası olacaktır. 

Kahraman Mehmetçiğimize dua ile…    
 

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