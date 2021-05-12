Alçaksınız, Katilsiniz, Vicdansızsınız 

Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan "Nekbe" tam 73 yıldır dinmeyen bir acı.

Katil İsrail'in onlarca yıldır alçak ve vicdansız saldırılarına uğrayan Filistinliler bugüne "Büyük Felaket" anlamına gelen "Nekbe" ismini veriyor.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etti! Bu tarihten itibaren Filistin'de kan ve göz yaşı hakim oldu.

İşgalci İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden gün 15 Mayıs "Nekbe" günü olarak sembolleşti.

Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi, sistematik katliamlarla binlerce Filistinli kardeşimiz şehit edildi, bir milyona yakın kişi vatanından sürüldü, 600'den fazla yerleşim yeri yok edildi ve bazı kentler Yahudileştirildi.

İsrail Nekbe'den bu Filistin topraklarının yaklaşık yüzde 85'ini işgal etmiş durumda.

Ne yazık ki Filistin'de her gün üzücü bir hadise yaşanıyor. Filistin halkı sistematik bir şekilde yok edilmeye, kendi topraklarından sürülmeye çalışılıyor!

Nekbe yani Büyük Felaket'in yıl dönümünün yaklaştığı günlerde İsrail dünyanın gözü önünde saldırılarını artırdı. Mübarek Ramazan ayında masum bebekleri ve sivilleri yine katlediyor katil İsrail!

Dünyanin gözü önünde işlenen bu insanlık suçuna karşi Türkiye hariç hiçbir ülkeden ses yok.

Saldırılarda konu Müslüman olunca herkes sus pus. En acı verici yanı ise pek çok ülkenin masumları katleden İsrail'e destek çıkması. Müslüman ülkelerden tepki gelmemesi de ayrı bir dava!

Soruyorum o ülkelere:

İnsanlık öldü mü?

Sayısız çocuk katlediliyor, masumlar can veriyor..

Sivillerin katledilmesine nasıl gönlünüz razı olabiliyor anlam vermek gerçekten zor!

Osmanlı 400 yılı aşkın Kudüs'ün muhafızlığını yapmıştır. Kudüs 1917 yılında maalesef türlü entrikalarla ve kirli oyunlarla elimizden alınmıştır. Yüz yıllar boyunca Osmanlı'nın muhafızlığını yaptığı toprakların işgal altında olması ve masumların katledilmesi canımızı acıtıyor.

Sözümü Necip Fazıl Kısakürek'in şu dizeleri ile bitirmek istiyorum: "Yıkılsın İsrail enkazını göreyim Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim."