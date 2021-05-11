TAPINACAKÇILARIN SALDIRLARINA ŞAŞIRDIK MI? HAYIR!

Bütün dünyanın gözleri önünde yıllardır İsrail, Filistin’e saldırıyor, adım adım işgal ediyor, gözümüzün nuru Mescidi Aksa her defasında tapınakçı İsrail askerlerinin postalları altında çiğneniyor. Hedef çok açık net; Filistin’i tamamen işgal etmek, Mescidi Aksa’yı yıkıp yerine kendi tapınaklarını inşa etmek, sonra da bütün Orta Doğuyu kendi kontrolleri altına alarak, “Büyük İsrail”i kurmak.
Peki, bunu başarabilirler mi? Böyle giderse gözlerimizin içine baka baka başaracaklar. O zaman başarmamaları için ne yapmamız lazım? Galiba esas can alıcı soru bu!
İsrail’i kuran üst akıl ne yaptı? Önce Müslüman Arap ülkelerini parça parça, bölük bölük ayırdı, ülke yöneticilerinin beyinlerini ve midelerini ele geçirdi, kendilerine hizmet etmelerini sonra da bu ülkelerle İsrail’in anlaşmalar yapmasını sağladı. Bu ülkelere modern silahlar vererek birbirleri ile savaşmalarına neden oldu. Yine bu üst akıl dünyanın en güçlü lobilerini kurarak İsrail’in emrine verdi. Büyük İsrail Projesinin gerçekleşmesi için düğmeye bastı.
Dün İsrail bir avuç toprakken bu gün Filistin’in bir avuç toprak haline gelmesi bu projenin safha safha uygulamaya konulmasından başka bir şey değildir.
Düşünün bir kere, (elbette böyle bir şeyi asla istemeyiz) Vatikan’a, kazaen saldırılsa yer yerinden oynar, hedef ülkeler haritadan silinirdi. ABD’nin, 11 Eylül’ü bahane ederek neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Katledilen, soykırıma uğrayan Müslüman veya Türk ise bütün dünya üç maymunu oynuyor. İşte Ermenilerin yaptığı Müslüman- Türk Soykırımından hiç ama hiç kimse bahsetmezken, sözde Ermeni Soykırımından bütün dünya bahsediyor. Ama Filistin’e, Mescidi Aksa’ya, haksız, hukuksuz, saldırılıyor, işgal ediliyor ve kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Acaba din ve vicdan hürriyeti, evrensel insan hakları gibi kavramlar sadece Müslüman olmayanlar için mi geçerli?
Kimin sesi soluğu çıkabilir ki, İsrail ile anlaşma yapıp, Türkiye’ye karşı Yunanistan’ın yanında yer alan, Libya’da Hafter’i destekleyen Mısırın mı? BAE’ nin mi? ABD nin bir dediğini iki etmeyen, İsrail’e saldırılmaması konusunda fetva veren Suudi Arabistan’ın mı? İran’ın mı? Bitmiş tükenmiş Suriye’nin mi, Lübnan’ın mı, Ürdün’ün mü, Irak’ın mı? Hangisinin?
Ellerinde milyar dolarlık silahlar bulunan bazı Arap ülkeleri, bu silahları kime karşı kullanmak için aldılar?
Müslüman Arap ülkeleri birbirleri ile savaşmaya gelince aslan kesilirler ama tapınakçılar, İslam Ümmetine saldırıp işgal ederken ya deve kuşu gibi kafalarını kuma gömerek sessizliği ya da cılız kınamayı tercih ederler…
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