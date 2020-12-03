Algı Operasyonu Olabilir Mi? 

2019 yılı Kasım ayında Çin’de ortaya çıkan korona virüs, günümüzde de can almaya devam ediyor.

Sadece Avrupa ve Asya ülkelerinde değil, Türkiye’de binlerce vatandaşımız virüs nedeniyle yaşama veda ediyor.

Her gün artan vaka ve vefat sayısı virüsün korkutucu olduğunu gözler önüne seriyor.

Peki, virüs ile yatıp, virüs ile kalkarken; gündem işleyişi nasıl devam ediyor hiç düşündünüz mü?

Gözlemlediğim kadarıyla; televizyon ve gazete sahiplerine her ne kadar eleştiri yapılsa bile, en güzel algı operasyonu sosyal medyada üzerinde gerçekleştiriliyor.

İşlenen suçlar, magazin, spor, siyaset, din, ekonomi ve teknoloji gibi hemen her konuda algı operasyonu zaman zaman karşımıza çıkıyor.

Ancak özellikle son zamanlarda dikkat ettiğim bir konu var. Hatta bu konu, 6 Nisan 2020 tarihinde ÜLKE TV’de canlı yayında tartışılmıştı.

Bahsi geçen bu konu; “virüs üzerinden algı operasyonu yapılması" mesela örnek verecek olursam. Her yıl bu zamanlar ne konuşulurdu?

Asgari ücret zam oranı değil mi? Evet. Bu ve bunun gibi konuları özet geçersek, çok uzun yol kat ederiz.

Ancak virüsün ülkemiz üzerinde bıraktığı etki nedeniyle gündeme taşınması gereken konuların kapandığını düşünüyorum.

Örnek verecek olursam;

İzmir’de meydana gelen deprem, Van’da, Elazığ’da meydana gelen deprem kadar gündemde kalmadı.

2021 asgari ücret zam oranı. Her yıl Kasım ve Aralık ayında manşetlerden düşmezken, bu yıl sadece birkaç haber ile kendini gösterip gidiyor.

Kadın cinayetleri; özel hayatın gizliliği açısından isim verip prim kasmayı elbette düşünmüyorum ancak, katillerin ve azmettiricilerin hâlâ serbest geziyor olmaları.

Mesela bu konu hakkında çıkıp en ufak bir açıklama yapılmadı. Sadece 1 hafta haber oluyor ve hızla unutuluyor.

Üst kısımda bahsettiğim konuların virüs nedeniyle algı operasyonu yapılırcasına harcandığını düşünüyorum.

Elbette bu algı operasyonu birisi veya birileri tarafından yapılmadı. Virüsün ciddi boyutlara ulaşması gündemde olması gereken konuları arka planda bıraktı.

Bu bir gerçek bunu kimse inkâr edemez.

Ancak benim burada bahsetmek istediğim olay.

Virüs nedeniyle gündeme taşınmayan veya gündemden düşen kritik haberlerin veya kritik olayların gündeme taşınmalarının sağlanması.

Sadece virüsün ana gündem maddesi olmaması gerekiyor.

Nasıl ki; virüs devam ederken magazin gündemi sekteye uğramıyor ise; ana gündem maddelerinin de virüsün gölgesinde kalmaması gerekiyor.

Çünkü bu olaylar yaşanırken gerçekten algı operasyonu olabilir mi sorusu akıllara takılıyor.

Bu konuda daha detaylı araştırmalar yaparak gelecek haftalarda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Belki kim bilir daha hangi ana gündem maddelerini unuttuk...