Tek Çare Dünyaca Eve Kapanmak

Çin’den yayılarak dünya düzenini altüst eden, son yüzyılın belası yeni tip koronavirüs neredeyse bir yıldır aramızda.

Onlarca hastalığa çare olan gelişmiş sağlık sistemlerinin dahi koronavirüs karşısında çaresiz kaldığını görüyoruz.

Aşı çalışmaları dünya genelinde hızla sürüyor; ama kesin sonucun ne zaman alınacağı, ortaya çıkan aşının ise fayda verip vermeyeceği şüpheli!

Çoğu uzman, bu tip tehlikeli ve mutasyona uğrayan virüse, aşının fayda etmeyeceğini düşünüyor.

Aslında ben de aynı kanaatteyim. Çünkü insanlar arasında kol gezen pek çok hastalığın dahi ilacı bulunamadı. Bu duruma en güzel örnek: AİDS

Bakıyoruz virüse karşı alınan önlemler de pek fazla fayda etmiyor. Ne kadar önlem alınırsa alınsın, virüs yine aramızda dolaşmaya devam ediyor.

Çok ilginçtir ki maske takma zorunluluğu olmadan önce vakalar daha azdı. Bulaş riskini azalttığını düşündüğümüz maskeyi takalı, vakaların dünya genelinde artışa geçtiğini görebiliyoruz.

Maskeye, mesafeye, hijyene ne kadar dikkat etsek de yine de virüse bir şekilde maruz kalıyoruz.

Neredeyse bir yıl olacak virüs Çin’in Vuhan kentinden peydahlanalı. Tedbirlerle bu virüsün bulaşmasını en aza indiriyoruz; ancak yine de yok edemiyoruz.

Virüs kol gezdikçe, dünya ekonomileri altüst olmaya devam ediyor. Dünyada insanlar evine ekmek götürmekte zorlanıyor; dükkanlar teker teker kapanıyor.

Hem sağlığımıza yeniden kavuşmamız hem de bu ekonomik tahribatı onarmamız için yapılabilecek tek bir şey kaldı, o da dünya genelinde en az iki hafta eve kapanmak!

Herkes eve kapanmadıkça görülen o ki bu virüsü yenemeyeceğiz. Aslında virüsü bertaraf etmek bu kadar kolay işte. İnsan vücudunda 10 gün bilemediniz 20 gün yaşayabiliyor.

“Evlere kapanırsak dünya ekonomisi çöker” söylemleri bana artık hiç inandırıcı gelmiyor.

Zaten bu durumda ekonomiler batıyor. Gıda, ilaç, aşı gibi birkaç sektör hariç ekonomik durumu iyi olan bir sektör gösterin bana.

Kimse gösteremez; çünkü yok. Herkes “bu salgın daha da devam ederse ne yapacağız” diye kara kara düşünüyor.

Dünyanın problemi bu oldu artık.

Bırakın virüse ilaç üretmeyi de 2 haftalığına kapatın artık şu dünyayı evlerine.

Ne zaman biteceğini bilmediğimiz virüs böyle giderse hepimizi açlıktan öldürecek!

Dünya Sağlık Örgütü’nün bu işe öncü olması gerekiyor. Yoksa daha çok canımız yanacak; insanlar hayatını kaybedecek.