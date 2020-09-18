Allah’a Yakınlaştıran Nafile Namazlar

Müslümanlar için yapılması gereken ibadetler vardır. Bunların evvelinde Allah’ın bizlerden yapılmasını emrettiği zorunlu yani farz ibadetlerdir. Mümin kul evvela yapılacak olan farz ibadetlerine öncelik vermeli kıldığı namazları Allah’ın farz kıldığı ibadetler olmalıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği şey namazdır, eğer bunu tam olarak yapmışsa ne aladır ama farz namazları tam değil ise yüce Allah kulunun nafilelerine bakın. Eğer nafile namazı bulunursa onunla tamamlayın” buyurmuştur.

Resullullah’ın bu hadisi şerifinden anlayacak olursak ilk önce farz namazlarına öncelik verilip ardından nafile olan ibadetleri yapmamızı tavsiye etmiştir. Nafile namazlar hadislerden anlaşıldığı üzere farz namazların eksikliklerini tamamlar dahası kulu rabbine yakınlaştırır. Onun sevgisinin kazanılmasına hatta günahların bağışlanmasına vesile olur. Bu sebeple Efendimiz her fırsatta ashabına nafile namazını tavsiye etmiş, kendisi de günün belli zamanlarında bu namazları kılarak ümmetine örnek olmuştur.

Peygamber Efendimiz birçok nafile namazı kılmış ve Bilal-i Habeşî ye şu sözleri ile karşılık vermiştir. Allah’a çok şükreden kul olmayayım mı? Bu gece bana bir ayet indirildi onu okuyup ta tefekkür etmeyene ne yazık:

“Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeyler ile denizde seyreden gemilerde Allah’ı gökyüzünden indirip kendisi ile ölmüş toprağı diriltildiği yağmur da yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökte yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara Suresi 164 ayet)

Peygamber Efendimiz bu ifadelerden sonra düşünmek ve Cenabı Allah’ın vermiş olduğu bir çok nimetlere şükür etmek, biz kulların en önemli görevidir. Bizler şükür ve Allah’ı anmak için ona her daim yakın olmak ve bu dünyada ki görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Gerek farz ibadetlerimizde gerek nafile namazlarımızda çok şükreden kul olmaya çalışmalıyız. Bizler kulluğun bilinci ile yaşayıp Allah’ı bir an bile aklımızdan çıkarmamaya dikkat etmeliyiz. Allahı çokça zikreden bir kul olabilmek dileği ile. Selam ve Dua ile.