İmar Barışı hobi bahçelerini kapsamıyor muydu? 

İmar Barışı’yla ilgili tartışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Hükümet tarafından 2018 öncesi kaçak yapılar için çıkarılan İmar Barışı Kanunu’na başvuru süresi taleplerin yoğunluğu üzerine 15 Haziran 2019’a kadar uzatılmıştı.

İlgili vatandaşlar E-Devlet üzerinden başvuruda bulunarak, “kaçak” olan yapılarının bilgilerini, fotoğraflarını Çevre Bakanlığı’na gönderdiler.

Bakanlık da bu başvuruları inceleyip, “kayda” geçti, “olur” verdi.

“Kaçak” yapının devletçe tanınması sürecinin nihayete ermesi için Bakanlığın belirttiği ücretin ödenmesi gerekiyordu.

Bu ücretleri ödeyen vatandaşlara Yapı Kayıt Belgesi verildi.

Bakanlığa herkes gibi hobi bahçelerindeki yapıların sahipleri de başvurmuşlardı.

Çevre Bakanlığı bu yapılar için de ücret alıp Yapı Kayıt Belgesi verdi.

Yapı Kayıt Belgesi, “kaçak” olan ve her an yıkımla karşı karşıya kalabilecek olan yapıların bu sorununu ortadan kaldırıyordu.

Son yıllarda ilginin bir hayli arttığı hobi bahçelerindeki yapıların sahipleri Yapı Kayıt Belgeleri ile rahat bir nefes almışlardı.

Ama buraya kadarmış!

Manşet haberimizde de okuduğunuz üzere, Hükümet’in 2018 yılı öncesinde yapılmış kaçak yapılar için çıkardığı ve 15 ay önce sona eren İmar Barışı’nın kapsam alanı tartışma konusu oldu.

Kimi yapılar için Bakanlıkça verilen Yapı Kayıt Belgesi, Belediyeler tarafından yok hükmünde sayılıp, tanınmıyor.

Evet, evet yanlış duymadınız, devletin Bakanlığı tarafından verilen resmi belge, yine devletin belediyeleri tarafından tanınmıyor.

Başkent’te bazı ilçe belediyeleri, hobi bahçesi sahiplerine resmi yazı göndererek, Yapı Kayıt Belgeli olmasına rağmen yapılarının kaçak olduğunu ifade edip, cezai işlem uygulamaya yelteniyor.

Hobi bahçelerinde bulunan ve 2018 öncesi inşa edilmiş yapıları için kanun kapsamında devlete yaptıkları müracaatın kabul edildiğine, istenilen ücreti ödediklerine ve bunun üzerine kendilerine bizzat Bakanlıkça Yapı Kayıt Belgesi verildiğine dikkat çeken vatandaşlar, şu soruları yöneltiyor:

“Şimdi belediye yazı göndermiş, ‘Yapı Kayıt Belgeleriniz geçersizdir. İmar Barışı sizi kapsamıyordu. Eviniz kaçak, ya yıkın ya da şu kadar cezayı ödeyin…’ diyor.

Madem kanun bizi kapsamıyordu Bakanlık bizden niye para topladı, bu belgeyi bize niye verdi?

Böyle saçmalık mı olur?

Bakanlığın verdiği belgeyi belediye tanımıyor.

Şaştık kaldık valla.

Kime gideceğiz, derdimizi kime anlatacağız, kara kara düşünüyoruz.”

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Birkaç soru da ben yöneltmek istiyorum:

-Belediyelerin bu yaptığının kanunda yeri var mıdır?

-Belediyeler Bakanlığın resmi belgesini geçersiz sayabilir mi?

-İmar Barışı Kanunu, hangi kaçak yapıları kapsıyordu; hobi bahçelerindeki yapılar kapsam dışı mıydı?

-Öyle ise eğer, hobi bahçelerindeki yapı sahiplerinin başvuruları neden kabul edildi, bu vatandaşlardan ne için ücret alındı?

-Gerçekten İmar Barışı Kanunu, hobi bahçelerindeki yapıları kapsamıyorsa, bunun en başta açıklanması gerekmez miydi? Ve buna rağmen başvuruda bulunan yapı sahibi olmuşsa bunların reddedilmesi gerekmez miydi?

Hobi bahçesi sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan bu konularda açıklama beklemektedir.

Malum korona vaka sayıları yeniden yükselişe geçti ve insanlar kalabalık yaşam alanlarından uzaklaşıp daha risksiz olan açık alanlara, bağ bahçelere yöneliyor, buralarda daha fazla vakit geçirmeye hatta yaşamlarını buralarda sürdürmeye çalışıyor. Bu hobi bahçelerine, müstakil yapılara rağbetin artması anlamına geliyor.

Ama gel gör ki, hobi bahçelerindeki yapı sahipleri onca sorunları yetmezmiş gibi şimdi de Yapı Kayıt Belgeleri’nin tanınmaması garipliği ile karşı karşıyalar.

Sayın Bakan’dan bu konuda acil çözüm bekleniyor.