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ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kurban Bayramı boyunca vatandaşların çevre sorunlarına ilişkin ihbar ve şikayetlerini değerlendirdiği "ALO 181" çağrı merkezini arayan İzmirli bir vatandaş "Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceği" sözünü verdi.
ALO 181'e 'Kovid-19 aşısı bulunursa 10 deve kestireceğim' sözü verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kurban Bayramı boyunca vatandaşların çevre sorunlarına ilişkin ihbar ve şikayetlerini değerlendirdiği "ALO 181" çağrı merkezine gelen 1807 çağrı arasında çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra gülümseten diyaloglar da yer aldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde çevre kirliliğine neden olabilecek kesimler için açıkladığı tedbirlerin ardından, oluşabilecek kirliliklerin önüne geçmek için bayram öncesi ve süresince sahada ekipleri sürekli hazır bulundurdu, ALO 181 hattını da 24 saat hizmet esasıyla görevlendirdi.

Bu kapsamda Bakanlığın, Kovid-19 salgınının yayılımının engellenmesi için temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması tavsiyesi de çevreci vatandaşların ALO 181 çağrılarına yansıdı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen pek çok şikayet kayıt altına alındı.

En fazla şikayet İstanbul'dan
ALO 181 çağrı merkezi 4 günlük Kurban Bayramı süresinde 1807 kez arandı. Bayram süresince iletişim merkezine en fazla arama İstanbul’dan yapılırken, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana takip eden iller oldu.

Vatandaş temsilcileri tarafından alınan şikayet ve ihbar bildirimleri illerdeki ilgili birimlere anında iletilerek, sorumlular hakkında işlem başlatıldı.

Bu yıl kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 lira idari ceza uygulandı.

"Kovid-19 aşısı bulunursa gelecek yıl fakirler için tam 10 deve kestireceğim"
Vatandaşların büyük duyarlılık göstererek yaptıkları, çevre sorunlarına ilişkin şikayetlerin yanı sıra Kurban Bayramı'nda ilginç ve gülümseten çağrılara da yanıt verildi.

Bu çağrılarda da Kovid-19'a ilişkin aramalar dikkati çekti.

Koronavirüs korkusu nedeniyle bu yıl kurban kesmediğini belirten vatandaş, "Günaha girmiş olur muyum?" sorusunu yöneltirken, İzmir'den bir başka vatandaş da Kovid-19 aşısı bulunursa gelecek yıl fakirler için tam 10 deve kestireceğini söyledi.

Ayrıca kestikleri kurbandan ötürü kan kokusu tuttuğunu belirten bir vatandaşın "hangi ilacı kullansam bana iyi gelir" diye sorması, 3 senedir süt sağdığı iki ineğini kurbanlık verdiğini açıklayan bir vatandaşın "vicdan azabı" duyduğu için araması, et taksiminin adaletsiz yapıldığını söyleyen bir kişinin ise haksızlığa uğratıldığını ve pişman olduğunu ifade etmesi Kurban Bayramı'nda yanıtlanan ilginç çağrılar arasında yer aldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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