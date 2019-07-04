  • BIST 99.363
  • Altın 256,525
  • Dolar 5,6240
  • Euro 6,3456
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C

Alt geçitler ve park güvenliği

» »
Abdulkerim Solak

Ankara'nın hemen her karışında alt geçit ve park bulunuyor. Gencinden yaşlısına kadar pek çok kişi bu ortak alanları kullanıyor.

Ancak sadece ben değil, pek çok vatandaşımızın da sorunu güvenlik olmuş durumda. Alt geçit ışıklandırmalarının yanı sıra parkların güvenlik ve kamera sistemlerinin kör noktalarda zayıf kalması tedirginliğe yol açıyor.

Belediye ekiplerinin bu konuda daha hassas davranmaları gerekiyor. Bu sadece "pis" gözüyle bakılan semtlerde değil, Ankara'nın en kaliteli gözüyle bakılan semtlerinde de bu durum yaşanmaktadır.

Uyuşturucudan tecavüze, alkolden cinayete kadar pek çok suçu kapsayan bu durumların yaşanmaması için tedbirler alınmalıdır.

Bilinçsiz silahlanmanın yanı sıra bıçak taşıma kolaylığı vatandaşların güvenliği için zorlaştırılmalıdır. Gündüz bir şekilde sokak ve caddelerde bulunan insan sayısı nedeniyle suç oranında azalma yaşanıyor.

Ancak gece dışarıda bulunan vatandaşların güvenliği için tedbirlerin artırılması gerekmektedir. Bu sadece Ankara'nın ortak sorunu değil çoğu ilde yaşanan güvenlik sorunu olarak kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle belediye ve güvenlik güçlerine büyük iş düştüğü biliniyor. Türkiye'de her yıl binlerce kişi tedbir alınsa bile yeterli olmayan önlemler gerekçesiyle hayatını kaybetmektedir.

Buna bağlı olarak alt geçitler ve park güvenliklerinin artırılması konusunda iyileştirilmeler yapılmalıdır.

Türkiye'de vatandaşların iyiliği ve selameti adına talep edilen şartların iyileştirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşların belediyeden ve başka kurumlardan istediklerine kulak asılmalıdır ve Türkiye'de bu hemen her ilde yaygınlaştırılmalıdır. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
POLİS - ADLİYE
SPOR
KİM KİMDİR?
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti