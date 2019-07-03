Helal olsun sizlere

Ülkemizde belediye başkanlarından beklenti oldukça büyük. Vatandaşlar samimi, içten, halkın içinde olan, israf yapmayan, gösterişi sevmeyen, sorunlara karşı çözüm odaklı olan, halkın dertlerine derman olabilen, büyüklenmeyen, halkı hakir görmeyen, taşın altına elini değil gövdesini koyan bir belediye başkanı karşısında görmek istiyor.

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Belediye başkanları göreve gelmeden önce belediyelerin çıkar elde etme değil halka hizmet makamı olduğunu zaten bilerek geliyor ve başkanların tüm icraatlarında bunu gözetmeleri gerekiyor. Halkı gözetmeyen, korumayan, halktan uzaklaşan, makamını kötüye kullanan belediye başkanlarına vatandaş 5 yıl sonra sandıkta güzel bir cevap veriyor.

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Halkın yanında olan, vatandaşın ve şehrinin sorunları için ter döken belediye başkanları baş üstünde taşınıyor. Halkın sevgisini kazanmak kadar güzel ve değerli bir şey olmayacağını düşünüyorum.

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Şimdi size 31 Mart seçimlerinin ardından kısa sürede yaptıkları çalışmalarla vatandaşın gönlüne giren iki belediye başkanından bahsetmek istiyorum.

1- MHP’li Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti’li Hüseyin Boz’dan görevi devraldıktan sonra kısa sürede büyük işlere imza attı. İlk icraatı belediye ‘TC’ ibaresini getirmek oldu. Ardından belediyenin giriş kapısına ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ Hadis-i Şerif’ini yazdırdı. Belediyede israfa karşı savaş açtı.

Geçenlerde sağanak yağmur nedeniyle Çankırı sokakları göle dönmüştü ki çizmelerini ve yağmurluklarını giyerek işçilerle birlikte elleriyle tıkanan yağmur ızgaralarını temizledi. “Ben koskoca belediye başkanıyım” diyerek çalışmaları uzaktan izlemedi. Özetle Hakkı Başkan makamının hakkını vermeye başladı. Vatandaştan büyük takdir kazandı, kazanmaya da devam ediyor. İzlediği yönetim anlayışı Yarenler diyarında seviliyor böyle de devam etmesi isteniyor.

2- Rize'nin Çayeli ilçesinde 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde MHP’den belediye başkanı seçilen İsmail Hakkı Çiftçi ise tasarruf tedbirleri kapsamında ve halkın içinde bulunmak amacıyla makam aracı kullanmayı bıraktı.

Minibüsle belediye gidip gelmeye başlayan Başkan Çiftçi, yaptığı açıklamada, “Lüks, şatafat, şöhret bir amaç olmamalı. Makamlar, mevkiler ve para topluma faydalı olmak için bir araç olmalı. Madem bu fotoğraf bu kadar ilgi çekti, biz de bu vesile ile gençliğe bir mesaj verelim. Anne ve babaların da çocuklarına çok para kazanmanın yollarını değil, iyi bir insan olmalarını öğretmelerini arzu ederim" ifadelerini kullandı. Bu arada belirtmeliyim ki Başkan Çiftçi’nin minibüsteki fotoğrafı habersizce çekilerek sosyal medyaya yüklendi, fotoğraf gündem oldu.

Böyle belediye başkanlarının çoğalması dileğiyle…