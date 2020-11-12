Alt geçitler ve park güvenliği

Ankara'nın hemen her karışında alt geçit ve park bulunuyor. Gencinden yaşlısına kadar pek çok kişi bu ortak alanları kullanıyor.

Ancak sadece ben değil, pek çok vatandaşımızın da sorunu güvenlik olmuş durumda. Alt geçit ışıklandırmalarının yanı sıra parkların güvenlik ve kamera sistemlerinin kör noktalarda zayıf kalması tedirginliğe yol açıyor.

Belediye ekiplerinin bu konuda daha hassas davranmaları gerekiyor. Bu sadece "pis" gözüyle bakılan semtlerde değil, Ankara'nın en kaliteli gözüyle bakılan semtlerinde de bu durum yaşanmaktadır.

Uyuşturucudan tecavüze, alkolden cinayete kadar pek çok suçu kapsayan bu durumların yaşanmaması için tedbirler alınmalıdır.

Bilinçsiz silahlanmanın yanı sıra bıçak taşıma kolaylığı vatandaşların güvenliği için zorlaştırılmalıdır. Gündüz bir şekilde sokak ve caddelerde bulunan insan sayısı nedeniyle suç oranında azalma yaşanıyor.

Ancak gece dışarıda bulunan vatandaşların güvenliği için tedbirlerin artırılması gerekmektedir. Bu sadece Ankara'nın ortak sorunu değil çoğu ilde yaşanan güvenlik sorunu olarak kendini gösterebilmektedir. Bu nedenle belediye ve güvenlik güçlerine büyük iş düştüğü biliniyor. Türkiye'de her yıl binlerce kişi tedbir alınsa bile yeterli olmayan önlemler gerekçesiyle hayatını kaybetmektedir.

Buna bağlı olarak alt geçitler ve park güvenliklerinin artırılması konusunda iyileştirilmeler yapılmalıdır.

Türkiye'de vatandaşların iyiliği ve selameti adına talep edilen şartların iyileştirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşların belediyeden ve başka kurumlardan istediklerine kulak asılmalıdır ve Türkiye'de bu hemen her ilde yaygınlaştırılmalıdır.