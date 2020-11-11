Fikirleri Türk milletini daima aydınlatacak

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82. yılında saygıyla, rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum.

Atatürk’ün "Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz", "Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak eğitim ordusuyla mümkündür" gibi pek çok rehber niteliğindeki sözü ve fikirleri Türk gençliğini ve milletini ilelebet aydınlatacaktır.

Unutmanın mümkün olmadığı aziz Atatürk’ü bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum.

KARABAĞ SAHİBİNE TESLİM EDİLİYOR

Gardaşımız Azerbaycan, 28 yılı aşkındır işgal altındaki topraklarını nihayet kurtardı. Karabağ Savaşı'nı kazanan Azerbaycan dün zafer ilan etti.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışması sona erdi. 2 devlet arasında kalıcı ateşkes başladığı duyuruldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın ardından yaptığı 'Ulusa sesleniş' konuşmasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan’ın ‘demir yumruğu’ sayesinde imzaladığını söyledi.

Aliyev, "Herkes bizim demir yumruğumuzu anladı. Biz mülki vatandaşlardan intikam almadık, almayacağız. Onlar balistik roketlerle mülki vatandaşlara ateş açtılar. Mülki vatandaşları bombalarla vurmak alçak harekettir, cinayettir. İntikamımızı düşmandan aldık, mülki vatandaşlarla işimiz olmaz. Karabağ'a geri dönüyoruz, gözünüz aydın" diyerek bu mutlu haberi paylaştı.

Gardaşımız Azerbaycan’ın bu haklı davasında aldıkları zaferi kutlarım.

Darısı işgal altındaki diğer Türk yurtlarına olur inşallah.